Aggressive Frau (39) festgenommen – heftige Prügelei in Leopoldstadt

In Wien-Leopoldstadt eskalierte ein Streit zwischen einem Paar. Beide verletzten sich gegenseitig. Die 39-Jährige verweigerte die Polizei und wurde schließlich festgenommen.

Ein Paar schlug gegenseitig aufeinander ein und zog sich Verletzungen zu.

Am Sonntagmittag, 26. Oktober 2025, gegen 12.30 Uhr, gerieten ein 49-jähriger Mann und seine 39-jährige Partnerin in Wien-Leopoldstadt in eine heftige Auseinandersetzung. Auslöser war offenbar gegenseitige Eifersucht. Dabei schlugen beide aufeinander ein und zogen sich Verletzungen zu.

Aggression an der Wohnungstür

Die Polizei vom Stadtpolizeikommandos Brigittenau traf zunächst auf die Frau an der Wohnungstür. Sie zeigte sich äußerst aggressiv, verweigerte jede Zusammenarbeit und wollte den Beamten den Zutritt verwehren. Erst durch das Zur-Seite-Drängen konnte die Polizei in die Wohnung gelangen.

Festnahme nach Widerstand

Während des Einsatzes leistete die 39-Jährige Widerstand und wurde daher vorläufig festgenommen. Der 49-Jährige zeigte sich in der Wohnung kooperativ. Gegen ihn verhängten die Behörden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot, um weitere Eskalationen zu verhindern.

Alkohol verstärkt die Lage

Ein Alkovortest bei beiden Beteiligten ergab rund 1,2 Promille. Die Polizei prüft nun die weiteren rechtlichen Schritte und mögliche Anzeigen wegen gegenseitiger Körperverletzung.

Polizei rät zu Ruhe und Meldung

Solche Fälle zeigen, wie schnell private Konflikte außer Kontrolle geraten können. Die Polizei Wien rät, bei Konflikten frühzeitig Hilfe zu holen und Gewalt zu vermeiden, um schlimmere Konsequenzen zu verhindern.