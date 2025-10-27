Halloween 2025 in Wien: Die besten Partys, Raves, Dinner & Co.

Ob Rave, Dinner oder Kostümnacht – Wien verwandelt sich am 31. Oktober 2025 in eine Stadt voller Gruselstimmung. Wir zeigen dir die besten Halloween-Partys, Events & Geheimtipps für jede Stimmung!

Am Freitag, den 31. Oktober wird die ganze Nacht gefeiert.

Der „Spooktober“ gipfelt bald bekanntlich wieder in einer der wildesten Partynächte des Jahres! So ziemlich jeder Club der Stadt stellt ein Halloween-Programm auf die Beine. 5 Minuten hat die besten Party-Tipps zusammen gestellt.

Spelunke – „El Día de los Muertos“ Party mit mexikanischem Flair

In der Spelunke (Praterstraße 1, 1020 Wien) wird es farbenfroh-gruselig: Bei der „Azul Día de los Muertos“-Party treffen Totenkopf-Make-up, Live-Musik und lateinamerikanische Rhythmen auf Dinner, Schminken & Cocktails.

Ab 17 Uhr | Dinner & Show | Reservierung empfohlen



Rice Money Halloween Brunch im Club X

Der beliebte Rice Money Brunch verwandelt Martin Hos Club X (Wollzeile 17) in ein spooky Event. Feiere Halloween mit Musik, Drinks, ausgefallenen Outfits und jeder Menge Good Vibes. Von 20 bis 23 füt geladene Gäste, danach für alle.

Ab 20 Uhr | Halloween-Brunch und Party.

Horror Night im Klyo – Dinner, Film & Party in einem

Das Klyo in der Urania (Uraniastraße 1, 1010 Wien) lädt zu einem unvergesslichen Halloween-Erlebnis ein. Zuerst geht’s durch die Scare Zone, danach wartet ein 3-Gänge-Gruselmenü. Anschließend flimmert im Urania-Kino ein Horrorfilm über die Leinwand – nichts für schwache Nerven! Wer danach noch Kraft hat, feiert weiter bei der After-Party mit DJ-Beats.

FR, 31.10.2025 | Tickets: 119 € | Dresscode: The scarier, the better!

Halloween Rave in der Ottakringer Brauerei – Techno trifft Spuk

Vier Floors, hunderte Raver, ein Ziel: Tanzen bis zum Morgengrauen! Die Ottakringer Brauerei (Ottakringer Platz 1, 1160 Wien) verwandelt sich am 31. Oktober in ein düsteres Techno-Labyrinth. Das Kollektiv „Kein Sonntag ohne Techno“ bringt mit House, Techno und Visuals die Wände zum Beben. Ab 21 Uhr, Tickets ab 40 €

Rooftop Halloween Party im Zoku – Grusel mit Praterblick

Im Zoku Vienna (Perspektivstraße 6, 1020 Wien) geht’s ab 18 Uhr hoch hinaus. Dachterrasse, Cocktails, DJs und Kostümwettbewerb inklusive. Wer will, kann kostenlos feiern – Anmeldung online nicht vergessen! Ab 18 Uhr, Eintritt frei.

Halloween-Afterwork im Café Landtmann – Stilvoll schaurig

Das legendäre Café Landtmann (Universitätsring 4, 1010 Wien) lädt zur gruseligen Afterwork-Night. Ab 18 Uhr gibt’s Drinks, DJ-Sounds und eine aufwendig dekorierte Location. Das Beste: freier Eintritt und Kostümwettbewerb! Ab 18 Uhr, Eintritt frei.

Lugner City – Halloween Rave zwischen Shops & Spuk

Sogar das Einkaufszentrum wird zur Partyzone: In der Lugner City steigt ab 22 Uhr der Halloween Rave. Mit fetten Beats, schrillen Kostümen und jeder Menge Lichteffekte wird die Nacht zum Highlight. Ab 22 Uhr, Tickets ab 15 €.

Drag-Show im Vindobona – Kunst trifft Grusel

Im Vindobona (Wallensteinplatz 6, 1200 Wien) erwartet euch ein Halloween-Drag-Special. Gastgeberinnen Grazia Patricia und Metamorkid führen durch eine spektakuläre Show mit Performance, Comedy und Dinneroption. Ab 18.30 Uhr, Tickets ab 30 €.

Weitere Highlights der Halloween-Nacht Prater DOME: „Biggest Halloween Party in Austria“, ab 22 Uhr, Riesenradplatz 7, 1020 Wien. METAstadt: „THE NUN | Halloween Edition“, Dr-Otto-Neurath-Gasse 3, 1220 Wien. U4 Club: „Death by Disco“, Schönbrunner Straße 222, 1120 Wien. Flex: „The Hive Halloween Special“, Drum’n’Bass-Night, Augartenbrücke 1, 1010 Wien. Viper Room: „Evil Disco“, Metal & Gothic-Vibes, Landstraßer Hauptstraße 38, 1030 Wien. The Loft: „Korruption Halloween Party“, Lerchenfelder Gürtel 37, 1160 Wien.

Familienfreundliches Gruseln ist angesagt. Auch die Kleinen kommen nicht zu kurz: Wiener Prater: Halloween-Parade & Shows, ab 18.30 Uhr. Tivoli im Böhmischen Prater: Kinder-Halloween mit Zaubershow, Tanz & Schminken.

Für jeden Geschmack das passende Event

Egal ob du tanzen, essen oder dich erschrecken willst – Halloween 2025 in Wien bietet für jeden Geschmack das passende Event. Von eleganten Dinner-Shows bis hin zu wilden Techno-Raves – der 31. Oktober verspricht Gänsehaut und Party pur!



