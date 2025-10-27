Baustart für „Theater im Prater“ – 1.800 Plätze für große Shows

Der Bau des neuen „Theater im Prater“ hat begonnen. Ab Ende 2027 sollen hier internationale Musicals auf einer Bühne mit 1.800 Sitzplätzen Wien als Kulturstadt weiter stärken.

Bis Ende 2027 soll die moderne Spielstätte mit rund 1.800 Sitzplätzen fertiggestellt werden.

Bis Ende 2027 soll die moderne Spielstätte mit rund 1.800 Sitzplätzen fertiggestellt werden.

Am Montag, den 27. Oktober 2025 erfolgte der feierliche Spatenstich für das neue Musicalhaus „Theater im Prater“. Bis Ende 2027 soll die moderne Spielstätte mit rund 1.800 Sitzplätzen fertiggestellt werden. Ziel ist es, Wien als internationale Bühne für große Shows und Musicals weiter zu etablieren.

Kulturelles und wirtschaftliches Signal für Wien

Beim Spatenstich betonte Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak (SPÖ) die Bedeutung des Projekts: „Wir setzen ein starkes Zeichen für Wien als internationalen Kultur- und Wirtschaftsstandort.“ Das neue Theater soll nicht nur kulturell, sondern auch wirtschaftlich Impulse setzen. Rund 400 neue Arbeitsplätze entstehen, zudem wird eine jährliche Wertschöpfung von etwa 100 Millionen Euro erwartet.

Nachhaltig gebaut und modern gedacht

Laut Matthias Prichzi, Geschäftsführer von ATG Entertainment Wien, wird bei Planung und Bau besonders auf Nachhaltigkeit geachtet. Zum Einsatz kommen langlebige Materialien, energieeffiziente Technologien und ein Design, das ökologische Verantwortung mit moderner Ästhetik verbindet. Damit soll das Theater auch in Sachen Umweltbewusstsein Maßstäbe setzen.

Neuer Hotspot für Musicals & Tourismus

Mit dem neuen Musicalhaus will man Wien auch als Reiseziel für Kulturinteressierte stärken. Neben internationalen Produktionen werden Impulse für Tourismus, Gastronomie und lokale Wirtschaft erwartet. Das Theater soll künftig Shows von Weltniveau bieten – ganz nach dem Vorbild großer Bühnen in London oder New York.

Premiere Ende 2027 geplant

Die Eröffnung und erste Premiere sind für November 2027 vorgesehen. Betreiber ist die ATG Entertainment Group, einer der weltweit führenden Live-Entertainment-Konzerne. Mit 71 Spielstätten und rund 18 Millionen Besucher pro Jahr bringt das Unternehmen nun auch internationalen Musical-Glamour dauerhaft nach Wien.

Fazit: Ein neues Kapitel für die Wiener Kulturszene

Mit dem „Theater im Prater“ entsteht ein neues Wahrzeichen für Wiens Musik- und Theaterlandschaft. Das Projekt vereint moderne Architektur, Nachhaltigkeit und internationale Kultur – und soll Wiens Ruf als Hauptstadt des Entertainments weiter festigen.