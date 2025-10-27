Mehr Verbindungen: Wiener Linien verdichten Intervalle zu Allerheiligen

Die Wiener Linien verstärken auch heuer zu Allerheiligen wieder ihr Angebot. Zahlreiche Linien fahren in dichteren Intervallen direkt zu den Friedhöfen der Stadt.

Zu Allerheiligen verstärken die Wiener Linien ihr Angebot: Straßenbahnen und Busse fahren in dichteren Intervallen, um Fahrgästen die Fahrt zu den Friedhöfen der Stadt zu erleichtern. Hier findest du die Änderungen im Überblick.

Die Linien im Detail Zentralfriedhof : Die Straßenbahnlinien 11 und 71 bringen die Fahrgäste direkt zum Zentralfriedhof. Die Linie 11 fährt an Allerheiligen bereits ab ca. 07:00 Uhr (statt 09:00 Uhr) und beide Linien sind tagsüber in verdichteten Intervallen unterwegs.

: Die Straßenbahnlinien 11 und 71 bringen die Fahrgäste direkt zum Zentralfriedhof. Die Linie 11 fährt an Allerheiligen bereits ab ca. 07:00 Uhr (statt 09:00 Uhr) und beide Linien sind tagsüber in verdichteten Intervallen unterwegs. Friedhöfe Nußdorf, Heiligenstadt und Sievering : Die Busse der Linien 38B und 39B sind ausschließlich am 1. November im Einsatz – von ca. 08:00 bis 17:00 Uhr.

: Die Busse der Linien 38B und 39B sind ausschließlich am 1. November im Einsatz – von ca. 08:00 bis 17:00 Uhr. Neustifter Friedhof : Der 41A fährt an Allerheiligen in kürzeren Intervallen.

: Der 41A fährt an Allerheiligen in kürzeren Intervallen. Ottakringer Friedhof : Die Buslinien 46A und 46B werden ebenfalls verdichtet geführt.

: Die Buslinien 46A und 46B werden ebenfalls verdichtet geführt. Baumgartner Friedhof : Der 47A bringt Besucher*innen in dichteren Intervallen ans Ziel.

: Der 47A bringt Besucher*innen in dichteren Intervallen ans Ziel. Südwestfriedhof: Der 63A ist bereits ab 06:30 Uhr im 10-Minuten-Intervall unterwegs. Alle aktuellen Fahrpläne sind auch online unter www.wienerlinien.at/fahrplan abrufbar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.10.2025 um 19:07 Uhr aktualisiert