So feierte Wien den 200. Geburtstag von Johann Strauss

Der Jubiläumstag begann mit einer Feststunde im Wiener Rathaus, die zu einem würdigen Auftakt des Gedenktages wurde. Bürgermeister Michael Ludwig, Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler und Intendant Roland Geyer erinnerten gemeinsam mit Künstlern, Persönlichkeiten aus Politik, Diplomatie und Kultur – darunter Eduard Strauss, der Urgroßneffe des Walzerkönigs – an den Komponisten, dessen Musik wie kaum eine andere den Charakter Wiens geprägt hat. Zahlreiche Wienerinnen und Wiener feierten mit. Bürgermeister Michael Ludwig: „Wir befinden uns heute – anlässlich des 200. Geburtstages von Johann Strauss – am Höhepunkt des Jahresfestivals ‚Johann Strauss 2025 Wien‘. Und ich bin überzeugt, dass wir diesen wichtigsten Botschafter der Musikhauptstadt Wien würdig und kompetent feiern – und für alle Wienerinnen und Wiener gut wahrnehmbar! […] Dafür möchte ich dem Intendanten von ‚Johann Strauss 2025 Wien‘, DI Roland Geyer, und seinem Team danken und gratulieren.“

Feierlicher Doppelklang im Wiener Musikverein

Am Nachmittag und Abend setzte sich die Feier in zwei großen Konzerten im Wiener Musikverein fort, die zu den musikalischen Höhepunkten des Festjahres zählten. Mit dem Geburtstagskonzert „Alle 100 Jahre wieder“ unter der Leitung von Tugan Sokhiev erinnerten die Wiener Philharmoniker gemeinsam mit dem Wiener Singverein und der Sopranistin Nikola Hillebrand an jenes legendäre Konzert, das bereits 1925 zum 100. Geburtstag von Johann Strauss erklungen war. Das Programm verband Vergangenheit und Gegenwart auf beeindruckende Weise: Neben den unvergänglichen Melodien des Walzerkönigs erklang mit Georg Breinschmids Komposition „Schani 200“ eine Uraufführung (im Auftrag von Johann Strauss 2025 Wien), die mit Esprit, Humor und Virtuosität den Geist von Strauss ins Heute übertrug. Besonderen Zauber entfaltete Nikola Hillebrand mit ihrer Interpretation des Frühlingsstimmenwalzers. Am Abend folgte ein weiterer Höhepunkt des Festtages: Die Wiener Symphoniker unter Manfred Honeck luden zu einer glanzvollen „Hommage an Johann Strauss“. Zwei Uraufführungen (im Auftrag von Johann Strauss 2025 Wien), prägten den Abend, in welcher Starviolinistin Anne-Sophie Mutter brillierte – Three Dances von Max Richter, der persönlich beiwohnte, und When The World Was Waltzing von John Williams – Werke, die Strauss’ Walzerseligkeit in die Klangsprache der Gegenwart übersetzten. Die Wiener Sängerknaben sorgten mit ihrer jugendlichen Strahlkraft für zusätzliche Leuchtpunkte und begeisterten mit Werken wie Tritsch-Tratsch, Sängerslust und Banditen-Galopp – getragen von jener unbeschwerten Lebensfreude, die die Musik von Johann Strauss seit jeher verkörpert. Als Zugabe erklang der Csárdás aus Die Fledermaus, eine im Auftrag des Festjahres entstandene Komposition für Violine und Orchester von Manfred Honeck und Tomáš Ille, in der Anne-Sophie Mutter noch einmal mit ihrer Virtuosität und Ausdruckskraft begeisterte.