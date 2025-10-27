Spatenstich für neuen Albert-Schultz-Park in der Donaustadt

Die Grünoase soll im Zentrum eines urbanen Stadtteils stehen und schafft so einen neuen grünen Erholungs- und Freizeitraum für alle Menschen in Wien. 252 neue Bäume sowie 11 Pergolen sollen für ausreichend Schatten in der gesamten Parkanlage sorgen. Die Parkanlage bietet eine 12.052 m² große Rasenflächen für verschiedene Aktivitäten, vielfältige Spiel- und Fitnessangebote sowie zahlreiche Sitz- und Aufenthaltsbereiche. Wasserspielmöglichkeiten bieten zusätzliche Abkühlung im Sommer.

©Stadt Wien/Markus Wache

„Mit dem Spatenstich des neuen Albert-Schultz-Parks ist uns ein weiterer Erfolg in unserem Bestreben gelungen, attraktive Grünräume für alle Menschen in Wien zu schaffen. Dank der durchdachten Gestaltung mit neuen Bäumen und schattigen Aufenthaltsbereichen wird ein klimafitter Ort geschaffen, der die Lebensqualität in der Stadt nachhaltig erhöht. Aufgrund zahlreicher Spiel- und Bewegungsangebote lädt die Parkanlage zu verschiedenen Aktivitäten ein. Hier wird ein Ort des sozialen Miteinanders geschaffen, der allen Menschen zur freien Verfügung stehen soll.“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Die Highlights der neuen Parkanlage

Eine vielfältige Gestaltung steht im Mittelpunkt der Neuerrichtung des Albert-Schultz-Parks: 11 Pergolen mit einer Gesamtfläche von 223 m2 sowie 252 neu Bäume dienen zusätzlich als Schattenspender an heißen Tagen. Denn neben dem positiven Einfluss der Bäume auf das Mikroklima ihrer Umgebung, kühlen sie die Stadt merkbar durch Verdunstung, binden Feinstaub sowie CO2 und produzieren Sauerstoff. Außerdem schaffen sie einen vielfältigen Lebensraum für zahlreiche Lebewesen. Zur weiteren Steigerung der Biodiversität wird der neue Park durch insgesamt 1.315 m² Stauden- und Gräserbeete ergänzt, die für ein naturnahes Ambiente sorgen und als harmonische Augenweide dienen sollen. Eine Vielzahl an verschiedenen Aufenthaltsmöglichkeiten lädt in der Parkanlage zum Verweilen ein: Neben klassischen Sitzmöglichkeiten wird es im Albert-Schultz-Park etwa Liegen, Holzdecks sowie Hängematten und Sitzsteine geben. Weitere Erfrischung und Abkühlung versprechen etwa ein 65 m2 großes bodenebenes Wasserspiel mit verschiedenen Wasserdüsen sowie Wasserrinnen und ein Matschtisch. Außerdem sorgen 4 Trinkbrunnen für frisches Wasser in der neuen Grünoase.