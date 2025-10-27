Skip to content
Bild auf 5min.at zeigt dunkle Wolken über Wien.
Die Temperaturen auf bis zu 13 Grad.
Wien
27/10/2025
Prognose

Zuerst Sonne, dann Regen: So wird das Wetter in Wien am Dienstag

Am Dienstag beginnt der Tag in der Stadt sonnig, am Nachmittag ziehen jedoch Wolken auf und vereinzelt kann es regnen. Der Westwind lässt im Tagesverlauf nach, die Höchsttemperaturen erreichen rund 13 Grad.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(68 Wörter)

Der Dienstag beginnt in der Stadt zunächst freundlich und sonnig. Am Nachmittag ziehen jedoch ausgedehnte Wolkenfelder auf, dabei sind vereinzelt auch ein paar Regentropfen möglich. Der Wind weht am Vormittag noch lebhaft bis stark aus West, lässt im Laufe des Tages aber nach. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte um bis zu 13 Grad.

