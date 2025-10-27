Vogel in Angelschnur verfangen: Feuerwehr rettet Reiher

. Die Angelschnur wurde anschließend von der Einsatzstelle entfernt, um zu verhindern, dass weitere Tiere zu Schaden kommen.

. Die Angelschnur wurde anschließend von der Einsatzstelle entfernt, um zu verhindern, dass weitere Tiere zu Schaden kommen.

Ein Passant hatte im Uferbereich einen Reiher entdeckt, der sich in einer Angelschnur verfangen hatte und sich selbst nicht mehr befreien konnte. Die Person hielt den Kopf des Vogels über Wasser und alarmierte umgehend die Einsatzkräfte. „Unsere Kameradinnen und Kameraden stiegen in den Fluss und befreiten das Tier vorsichtig aus seiner misslichen Lage. Da der Reiher bereits stark geschwächt war, wurde er mithilfe unserer Tierrettungsmaske mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt. Gleichzeitig wurde auf den Wärmeerhalt des Tieres geachtet“, berichten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schwechat.

Nach Rücksprache mit der Tierschutzhotline Niederösterreich wurde der Reiher anschließend in das Tierheim Vösendorf gebracht. Trotz aller Bemühungen verstarb das Tier leider auf dem Weg dorthin. Die Angelschnur wurde anschließend von der Einsatzstelle entfernt, um zu verhindern, dass weitere Tiere zu Schaden kommen.