Busverbot an Adventsamstagen – neues Konzept für Weihnachtstourismus

Damit der Adventsverkehr flüssig bleibt, gilt in Wien auch heuer wieder ein Busfahrverbot in den Innenbezirken. Nur Busse mit Einfahrtskarte dürfen zwischen 6.00 und 20.00 Uhr in die City.

Das erste Adventwochenende steht kurz bevor – und mit ihm der große Ansturm auf Wiens Christkindlmärkte und Einkaufsstraßen. Jedes Jahr reisen Tausende Besucher mit Reisebussen an. Um Staus und Verkehrschaos zu vermeiden, setzt die Stadt auch heuer auf das bewährte Buskonzept für den Weihnachtstourismus. Zwischen 6 und 20 Uhr gilt an allen Adventsamstagen ein Fahrverbot für Autobusse in den Bezirken Innere Stadt, Mariahilf, Neubau, Josefstadt und Alsergrund.

Ausnahme nur mit Einfahrtskarte

Vom Verbot ausgenommen sind Linienbusse sowie Reisebusse mit gültiger Einfahrtskarte. Diese Karten sind ab sofort online erhältlich – allerdings stark limitiert: Nur 350 Einfahrtskarten pro Tag werden ausgegeben. Busse mit Karte dürfen die Innenstadt über festgelegte Ein- und Ausstiegsstellen am Museumsplatz anfahren und dort ihre Fahrgäste aussteigen lassen. Für sie stehen außerdem kostenlose Parkplätze bereit.

Alternative Haltestellen außerhalb der City

Busse ohne Einfahrtskarte müssen außerhalb der Sperrzone halten. Dafür hat die Stadt mehrere Ausweichstellen eingerichtet – etwa am Karlsplatz, an der Vorgartenstraße oder beim Pierre-de-Coubertin-Platz beim Stadion. Von dort kommen Besucher bequem mit U-Bahn, Straßenbahn oder Bus ins Stadtzentrum. So soll der Innenstadtverkehr entlastet und der Besuch der Weihnachtsmärkte stressfreier werden.

Sonderregelung für Schönbrunn

Auch rund um den beliebten Christkindlmarkt in Schönbrunn gelten heuer spezielle Verkehrsmaßnahmen. Reisebusse dürfen ausschließlich den neuen Parkplatz gegenüber der Orangerie nutzen. Pkw-Stellplätze gibt es dort an den vier Adventsamstagen sowie zu Silvester und Neujahr nicht. Ziel ist es, die Verkehrsbelastung rund um Schönbrunn deutlich zu reduzieren und gleichzeitig den Besucherfluss besser zu steuern.

Ziel: Mehr Sicherheit und entspannter Advent

Mit dem Buskonzept 2025 setzt Wien auf Sicherheit, Ordnung und Umweltbewusstsein. Die Stadt will verhindern, dass sich Busse durch enge Innenstadtgassen drängen und für zusätzliche Abgase oder Staus sorgen. Stattdessen soll der öffentliche Verkehr gestärkt werden – damit Wiens Adventmärkte für alle Besucher ein unbeschwertes, festliches Erlebnis bleiben.