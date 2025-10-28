Wien startet Winterpaket 2025: 1.000 zusätzliche Plätze für Obdachlose

Der Fonds Soziales Wien (FSW) startet das 16. Winterpaket: 1.000 zusätzliche Schlafplätze, mehr Frauenplätze und rund um die Uhr geöffnete Notquartiere sollen Schutz in der Kälte bieten.

Mit dem Start des 16. Winterpakets sorgt die Stadt Wien auch heuer wieder für mehr Sicherheit in der kalten Jahreszeit. Ab Mittwoch stehen rund 1.000 zusätzliche Schlafplätze für obdachlose Menschen zur Verfügung. Das Paket wird vom Fonds Soziales Wien (FSW) koordiniert und soll verhindern, dass Menschen in der Kälte übernachten müssen. Neben Schlafmöglichkeiten gibt es auch Tagesaufenthalte in den Notquartieren – ein Angebot, das bis 29. April 2026 gilt.

13 Notquartiere und drei Wärmestuben geöffnet

In acht Wiener Bezirken öffnen 13 Notquartiere und drei Wärmestuben rund um die Uhr ihre Türen. Bis zu 255 Menschen können dort gleichzeitig Schutz und Wärme finden. Die Einrichtungen bieten nicht nur Schlafplätze, sondern auch Beratung, warme Mahlzeiten und Rückzugsräume. Damit will der FSW den Druck auf bestehende Tageszentren reduzieren und in den kältesten Monaten für mehr Stabilität sorgen.

Mehr Unterstützung für Frauen und Familien

Ein Schwerpunkt des diesjährigen Winterpakets liegt auf zusätzlichen Kapazitäten für Frauen. Etwa ein Sechstel der Nutzer sind weiblich – ihre Zahl ist in den letzten Jahren gestiegen. Daher werden heuer 150 Plätze speziell für Frauen bereitgestellt. Außerdem gibt es 40 Plätze für Familien an drei Standorten. Ziel ist es, auch besonders schutzbedürftigen Gruppen ein sicheres Dach über dem Kopf zu bieten.

Hilfe per App und Kältetelefon

Mit der FSW-Kälte-App können Passanten obdachlose Menschen, die bei Kälte im Freien schlafen, schnell und unkompliziert melden. Sozialarbeiter nehmen Kontakt auf, informieren über Hilfsangebote und vermitteln bei Bedarf Schlafplätze. Gleichzeitig startet die Caritas erneut ihr bewährtes Kältetelefon unter 01 480 45 53 – rund um die Uhr erreichbar. So kann jeder helfen, Leben zu retten, wenn die Temperaturen fallen.

Caritas im Einsatz: 13. Jahr für das Kältetelefon

Die Caritas der Erzdiözese Wien bietet das Kältetelefon bereits zum 13. Mal an. Wer eine hilflose Person meldet, löst eine Soforthilfe aus: Mitarbeitende bringen warme Kleidung, Schlafsäcke, Isomatten und heiße Getränke zu den Betroffenen. Bei Bedarf wird ein Schlafplatz in einem Notquartier organisiert. Die Aktion ist ein zentraler Bestandteil der Winterhilfe in Wien und steht sinnbildlich für die Solidarität der Stadt.

Rund 3.000 Menschen werden Hilfe nutzen

Der FSW rechnet damit, dass bis Ende April rund 3.000 Menschen das Winterpaket-Angebot in Anspruch nehmen werden. Umgesetzt wird das Programm gemeinsam mit Organisationen wie Caritas, Arbeiter-Samariterbund Wien, Johannitern, Volkshilfe, St. Elisabeth-Stiftung und dem Wiener Roten Kreuz. Insgesamt stellt der FSW 7.000 Plätze ganzjährig zur Verfügung. 2024 nutzten über 13.000 Personen die Angebote – die Stadt investierte dafür rund 161 Millionen Euro.

Solidarität in der kalten Jahreszeit

Mit dem Winterpaket zeigt Wien, dass soziale Verantwortung kein leeres Versprechen ist. Niemand soll im Winter im Freien schlafen müssen – das ist das klare Ziel der Stadt. Durch zusätzliche Plätze, gezielte Hilfsangebote und engagierte Partnerorganisationen wird auch heuer wieder ein starkes Zeichen für Menschlichkeit gesetzt.