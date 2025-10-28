„Hello Wien“: hitschies verteilt 40.000 Gratis-Süßigkeiten zu Halloween

Am 30. Oktober wird Wien süß und sauer zugleich: Die Kultmarke hitschies startet ihre erste Österreich-Aktion „Hello Wien“ und verteilt 40.000 Gratisleckereien an über 30 Standorten.

Am 30. Oktober heißt es in Wien: „Hello Wien“ statt Halloween! Die deutsche Kultmarke hitschies bringt ihre erste große Sampling-Aktion nach Österreich und verwandelt die Hauptstadt in ein süß-saures Paradies. Zwischen 6 und 18 Uhr verteilen mehr als 60 Promoter an über 30 Standorten – von der Mariahilfer Straße bis zum Karlsplatz – rund 40.000 Gratis-Snack-Tüten.Mit dabei: beliebte Klassiker wie der Hitschies Original Mix und die Sauren Drachenzungen, aber auch neue Sorten wie die limitierte „Sauren Spinnenbeine – Mystery Edition“.

Wien wird zum Zuckerparadies

„Hello Wien“ ist nicht nur eine Halloween-Aktion, sondern der offizielle Startschuss für die Marke hitschies in Österreich. Seit September ist das Bonbonunternehmen mit Sitz in Köln auch hierzulande aktiv.

Gewinnspiel für alle Naschkatzen

Begleitet wird die Aktion von einem großen Gewinnspiel: hitschies verlost zehn Jahresvorräte an Süßigkeiten, jeweils im Wert von 250 Euro. Die Teilnahme ist vom 28. Oktober bis 4. November über die Social-Media-Kanäle von hitschies und Philip Hitschler möglich. Wer also schon immer davon geträumt hat, ein Jahr lang kostenlos zu naschen, hat jetzt die süßeste Chance des Jahres.

Süß, sauer, unvergesslich

Mit „Hello Wien“ will hitschies nicht nur Süßigkeiten verteilen, sondern gute Laune. Das Unternehmen setzt auf Humor, Farbe und Nähe zu den Menschen. Auch wenn die Aktion wie ein Marketing-Coup klingt, steckt dahinter ein klarer Gedanke: Freude schenken in einer grauen Jahreszeit. Wer also am 30. Oktober in Wien unterwegs ist, sollte die Augen offen halten – vielleicht landet schon bald eine süß-saure Überraschung in der Hand.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.10.2025 um 10:08 Uhr aktualisiert