Kostenlose COVID-Tests für Risikopatienten in Wien wieder möglich

In Wien können Risikopatient:innen mit Symptomen ab sofort wieder kostenfrei auf COVID-19 getestet werden. Eine gemeinsame Lösung von Ärztekammer und ÖGK soll schnelle Behandlung sichern.

Ab sofort können Risikopatient:innen mit Symptomen wieder kostenlos in Wiener Ordinationen auf COVID-19 getestet werden. Möglich wurde das durch eine gemeinsame Initiative der Ärztekammer für Wien und der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK). Damit wird ein wichtiger Schritt gesetzt, um eine frühzeitige Diagnose und Behandlung zu ge-währleisten – vor allem für Personen mit erhöhtem Risiko für schwere Krankheits-verläufe.

Wichtiger Schritt für frühzeitige Behandlung

„Die Wiederaufnahme der COVID-19-Testungen für symptomatische Patientinnen und Patienten aus Risikogruppen ist ein wichtiger Schritt für die zeitnahe, effiziente Behandlung“, erklärt Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin der Wiener Ärztekammer. Hintergrund: Nur bei einem bestätigten positiven Test darf das antivirale Medikament Paxlovid als Kassenleistung verschrieben werden. Ohne Test kein Zugang zur Therapie – daher ist die kostenfreie Testmöglichkeit für viele Betroffene entscheidend.

Schutz für besonders gefährdete Gruppen

Gerade in einer Millionenstadt wie Wien, wo Infektionen schnell zirkulieren, ist der Schutz vulnerabler Gruppen besonders wichtig. Die Ärztekammer hatte sich seit Wochen für eine neue Vereinbarung mit der ÖGK eingesetzt. „Eine rechtzeitige Behandlung kann schwere Krankheits-verläufe verhindern und das Risiko für Long COVID deutlich senken“, so Kamaleyan-Schmied. Mit dem neuen Modell sollen Risikopatienten nicht nur finanziell entlastet, sondern auch schneller medizinisch versorgt werden.

Einheitliche Lösung von Ärztekammer und ÖGK

Auch die Wiener LSA-Vorsitzenden der ÖGK, Agnes Streissler-Führer und Martin Heimhilcher, begrüßen die Einigung: „Für uns ist es wichtig, die bestmögliche Versorgung und Absicherung unserer Versicherten gewährleisten zu können – gerade für Risiko-gruppen sind die kosten-losen COVID-Testungen von großer Bedeutung.“ Beide Institutionen betonen, dass es in der aktuellen Infektionslage entscheidend sei, Ärzte, Patienten und Krankenkasse auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen.

Medizinische Sicherheit statt Unsicherheit

Mit dem Neustart der kostenfreien COVID-Testungen kehrt ein Stück Sicherheit in die Versorgung vulnerabler Patient:innen zurück. Die Initiative zeigt, dass niedergelassene Ärzt:innen eine Schlüsselrolle in der Pandemievorsorge spielen – nicht nur bei der Diagnose, sondern auch bei der schnellen Einleitung passender Therapien.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.10.2025 um 09:33 Uhr aktualisiert