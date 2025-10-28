Weihnachtsbaum aus Tirol ziert heuer den Wiener Rathausplatz

Aus Tirol nach Wien: Eine 28 Meter hohe Fichte ist der diesjährige Weihnachtsbaum für den Christkindlmarkt am Rathausplatz. Am 15. November wird sie feierlich erleuchtet – im Beisein der Landeshauptleute.

Weihnachten zieht langsam in Wien ein: In der Nacht auf Dienstag wurde der Weihnachtsbaum für den Christkindlmarkt am Rathausplatz aus Tirol angeliefert und am Morgen aufgestellt. Die imposante Fichte ist 28 Meter hoch, 50 Jahre alt und wiegt stolze 4,6 Tonnen. Gefällt wurde sie in Hopfgarten im Brixental, wo sie jahrzehntelang in den Tiroler Alpen gewachsen ist.

Die imposante Fichte ist 28 Meter hoch, 50 Jahre alt und wiegt stolze 4,6 Tonnen.

Ein Geschenk aus Tirol

Das Bundesland Tirol schenkt Wien heuer zum siebenten Mal den Weihnachtsbaum – zuletzt war das im Jahr 2015 der Fall. Seit 1959 wird der Baum jedes Jahr von einem anderen Bundesland gestiftet. Die Fichte ist somit nicht nur ein Symbol für die Weihnachtszeit, sondern auch für den Zusammenhalt zwischen den Regionen Österreichs.

Das Bundesland Tirol schenkt Wien heuer zum siebenten Mal den Weihnachtsbaum – zuletzt war das im Jahr 2015 der Fall.

1.000 Lichter für den Rathausplatz

Bevor der Baum in vollem Glanz erstrahlt, bessert das Wiener Stadtgartenamt noch kleinere Transportschäden aus. Danach folgt der Feinschliff: Rund 1.000 Kugeln und Lichter werden angebracht, um die Fichte in ein funkelndes Highlight zu verwandeln. Die feierliche Illuminierung findet am 15. November statt – im Beisein der Landeshauptleute Michael Ludwig (SPÖ) und Anton Mattle (ÖVP). Gleichzeitig wird auch die stimmungsvolle Beleuchtung im Rathauspark eingeschaltet, inklusive des beliebten Herzerlbaums.

Christkindlmarkt öffnet Mitte November

Der Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz zählt zu den bekanntesten Adventmärkten Europas. Seit 1975 lockt er jedes Jahr Millionen Besucher an. Heuer öffnet der Markt am 14. November und bleibt bis 26. Dezember geöffnet – täglich von 10 bis 22 Uhr, am Heiligen Abend bis 18.30 Uhr. Neben dem prächtigen Baum erwartet Gäste ein Mix aus Punsch, Handwerkskunst und Weihnachtsmusik – und erstmals wieder der Duft frisch gebackener Lebkuchen im ganzen Park.

Symbol für Hoffnung und Zusammenhalt

Der Weihnachtsbaum am Rathausplatz ist weit mehr als Dekoration – er gilt als Symbol für Frieden, Zusammenhalt und Zuversicht. Gerade in bewegten Zeiten soll er die Wienerinnen und Wiener daran erinnern, was die Adventzeit wirklich ausmacht: Gemeinschaft, Wärme und Licht in dunklen Tagen.