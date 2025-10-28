Aggressiver Hotelgast schlägt um sich: Polizei nimmt 29-Jährigen fest

Gestern Abend verständigte ein Mitarbeiter eines Hotels den Polizeinotruf. Ein Hotelgast soll sich anderen Gästen gegenüber aggressiv verhalten haben. Als die Beamten eintrafen befand sich der 29-Jährige (StA.. Frankreich) im Eingangsbereich und zeigte sich von Beginn an den Polizisten gegenüber unkooperativ. Als die Beamten mit dem Mann in sein Zimmer gingen, um seine Identität mittels Ausweises zu überprüfen, fing dieser an lautstark auf französischer Sprache zu schimpfen. Der 29-Jährige holte plötzlich aus und versuchte mit einem Faustschlag einen der anwesenden Polizisten zu attackieren. In weiterer Folge wurde der Mann mittels Anwendung von Körperkraft vorläufig festgenommen. Im Zuge weiterer Erhebungen stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige kurz zuvor zwei Hotelgäste, beide 23 Jahre alt, auf den Hinterkopf geschlagen haben soll, sodass einem der beiden sein Mobiltelefon aus der Hand fiel und dieses dabei beschädigt wurde. Der Mann befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung.