Fund von Wasserleiche in Wien im August: Zweite Festnahme

Ein 41-Jähriger ist am vergangenen Freitag in Wien-Favoriten als zweiter Verdächtiger im Fall eines im August tot im Wasser aufgefundenen 37-Jährigen festgenommen worden.

Die Leiche wurde am 19. August im Wasser der Neuen Donau in Wien-Floridsdorf aufgefunden. Eine daraufhin durchgeführte Obduktion ergab stumpfe Gewalt im Kopfbereich als Todesursache. Rund eine Woche darauf erfolgte die Festnahme eines 42-jährigen polnischen Staatsbürgers als Tatverdächtigen.

Ebenfalls aus Polen

Wie die Landespolizeidirektion am Dienstag mitteilte, handelte es sich bei dem zweiten Festgenommenen im Zusammenhang mit dem vermuteten Gewaltdelikt ebenfalls um einen polnischen Staatsbürger. Dieser zeigte sich im Zuge der Einvernahmen zum Teil geständig und belastete den vor zwei Monaten festgenommenen Tatverdächtigen, der sich weiterhin in U-Haft befindet.

Toter war obdachlos

Die Ermittlungen gingen nach dem Auffinden der Leiche rasch von einem Gewaltverbrechen aus. Dazu führten unter anderem am Ufer in der Nähe des Auffindungsorts bei der Nordbrücke registrierte Schleifspuren. Bei dem Toten handelte es sich um eine Person aus dem Obdachlosenmilieu. Durch die Nachforschungen in diesem Umfeld wurde dann der erste Verdächtige festgenommen. Dieser zeigte sich in seiner Vernehmung jedoch nicht zu den Vorwürfen geständig. (APA, Red.)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.10.2025 um 13:39 Uhr aktualisiert