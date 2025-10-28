Polizei stoppt Drogendeal am Reumannplatz

Am Reumannplatz wurden zwei Männer von der Polizei bei einem Drogenhandel erwischt. Die Männer versuchten zu flüchten, konnten aber nach wenigen Metern geschnappt werden.

Im Zuge eines Schwerpunktes wurden Beamte der Polizeiinspektion Keplergasse auf zwei Männer im Bereich Reumannplatz in Wien aufmerksam. Zwischen den beiden kam es zu einem vermeintlichen Suchtmittelhandel. Als die Männer auf die Beamten aufmerksam wurden versuchten sie zu flüchten, konnten jedoch nach wenigen Metern angehalten werden.

Bargeld und Drogen sichergestellt

Im Zuge von Personsdurchsuchungen konnten bei dem 16-jährigen Tatverdächtigen Bargeldbestände und bei dem 42-Jährigen Suchmittel vorgefunden und sichergestellt werden. Der Abnehmer des Suchtmittels wurde angezeigt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 16-Jährige auf freiem Fuß angezeigt.