Hohe Gebühren: Ryanair zieht weitere Flugzeuge aus Wien ab

Die Fluggesellschaft Ryanair will für den Sommer 2026 zwei weitere Flugzeuge aus Wien abziehen. Grund dafür sei „das anhaltende Versäumnis der Regierung, die schädliche Luftverkehrssteuer abzuschaffen und die überhöhten Gebühren am Flughafen Wien zu senken“, heißt es dazu in einer Aussendung. Obwohl Ryanair einen ambitionierten Wachstumsplan vorgelegt habe, der das Verkehrsaufkommen in Österreich steigern sollte und bis 2030 die Stationierung von zehn neuen Ryanair „Next-Gen”- Flugzeugen vom Typ Boeing 8-200 vorsehe, habe die Regierung „es nicht der Mühe wert gefunden darauf zu reagieren“, erklärt die Fluggesellschaft enttäuscht.

Gebühren zu hoch

„Aufgrund der fehlenden Reaktion von Bundeskanzler Stocker auf unseren Wachstumsplan war Ryanair nun gezwungen, zusätzlich zu den drei bereits für Winter 2025 gestrichenen Flugzeugen, zwei weitere Flugzeuge für den Sommer 2026 von der Basis Wien abzuziehen“, teilt Ryanair Group CEO, Michael O’Leary, in einer Presseaussendung mit. Diese Kapazitäten wolle man stattdessen in andere kostengünstigere EU-Märkte wie Italien, Ungarn und die Slowakei verlagern. Die österreichische Luftverkehrssteuer sei mit 12 Euro pro Passagier nämlich eine der höchsten in Europa.