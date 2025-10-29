Wetterprognose für Wien: „Den ganzen Tag scheint die Sonne“

Gute Nachrichten gibt es zum Wetter in Wien am Mittwoch. „Den ganzen Tag scheint die Sonne. Mitunter ziehen ein paar dünne Schleierwolken über den Himmel“, sagt die GeoSphere voraus. Der Wind soll mäßig aus West kommen, später dreht er auf Südost und weht am Nachmittag meist nur mehr schwach, wissen die Experten. Die Frühtemperaturen liegen bei um die 9 Grad, am Nachmittag wird es mild mit bis zu 17 Grad.