Kfz-Techniker gekündigt: Auf Endabrechnung fehlten tausende Euro

Stell dir vor, du wirst im Krankenstand gekündigt und die Abrechnung stimmt nicht - und zwar um tausende Euro. Genau das muss sich ein 63-jähriger Kfz-Techniker aus Niederösterreich jetzt nicht mehr vorstellen.

Erst wurde ein Kfz-Mechaniker gekündigt, dann wurden ihm scheinbar auch noch tausende Euro vorenthalten.

Dem 63-Jährigen flatterte nämlich die Kündigung im Krankenstand ins Haus, wie die Arbeiterkammer (AK) nun berichtet. Kurz darauf kam auch die Endabrechnung, wobei auf dieser gleich mehrere Ansprüche fehlten.

„Wir prüfen genau und setzen durch, was dir zusteht“

Dass sich der Betroffene daraufhin an die AK-Bezirksstelle in Tulln wendete, zahlte sich aus. „Nach rechtlicher Prüfung und einem klärenden Gespräch mit dem Arbeitgeber bekam er 7.600 Euro nachbezahlt“, so die Experten. Und AK-Bezirksstellenleiter Günter Kraft ist sich außerdem sicher: „Gerade wenn beim Ende eines Dienstverhältnisses Unsicherheit besteht, lohnt sich der Blick auf die Abrechnung. Wir prüfen genau und setzen durch, was dir zusteht.“ Wir haben über das Thema „Kündigung im Krankenstand“ übrigens auch mit einem AK-Experten gesprochen. Alles, was ihr dazu nun wissen müsst, erfahrt ihr hier: Kündigung im Krankenstand: Ist das rechtlich erlaubt?