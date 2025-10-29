Skip to content
/ ©BMI / Gerd Pachauer
Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto bei Nacht.
Eine sofort durchgeführte Alarmfahndung hat nicht zum Erfolg geführt.
Krems / NÖ
29/10/2025
Versuch

Bankomatsprenger treiben in Krems ihr Unwesen

Einige Zeit lang war es nun ruhig um die Bankomatsprengungen in Österreich. Nun, in der Nacht auf Mittwoch, ist es aber wieder geschehen. Ziel war eine Bank in Krems (Niederösterreich).

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(80 Wörter)

Von „enormen Schäden“ an und in einer Bankfiliale ist laut Medienberichten die Rede. Bankomatsprenger haben in Krems (Niederösterreich) wieder ihr Unwesen getrieben. Das Ganze ist dabei in der Nacht auf Mittwoch, 29. Oktober 2025, gegen 3.40 Uhr geschehen. Immerhin: Es dürfte ersten Informationen zufolge bei dem Versuch geblieben sein, die Täter sollen nach ihrem Sprengversuch auf einem Moped oder E-Scooter geflüchtet sein. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

