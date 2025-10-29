Tierrettung: Verletztes Füchslein gerettet – Happy End nach 9 Tagen

Ein verletztes Fuchsjunges im 22. Bezirk bewegte Wien: Neun Tage lang suchten Tierschützer und Freiwillige unermüdlich nach dem Tier – bis die Rettung endlich gelang. Jetzt ist „Fuchsi“ in Sicherheit.

Eine bewegende Tierrettung hat in Wien-Donaustadt (22. Bezirk) für Aufsehen gesorgt. Alles begann mit einem Video: Passanten filmten einen jungen, verletzten Fuchs bei der U-Bahn-Station Stadlau, der nur auf drei Beinen humpelte und bettelnd nach Futter suchte. Schnell wurde klar – das Tier braucht dringend Hilfe. Die Tierschützer der Hunde-Such-Hilfe reagierten sofort, erstellten einen Suchpost und sammelten Hinweise aus der Bevölkerung. Innerhalb weniger Stunden meldeten sich zahlreiche Wiener, die das Tier ebenfalls gesehen hatten.

©Hunde-Such-Hilfe Passanten filmten einen jungen, verletzten Fuchs bei der U-Bahn-Station Stadlau, der nur auf drei Beinen humpelte und bettelnd nach Futter suchte. ©Hunde-Such-Hilfe Die Tierschützer der Hunde-Such-Hilfe reagierten sofort, erstellten einen Suchpost und sammelten Hinweise aus der Bevölkerung. ©Hunde-Such-Hilfe Der kleine Fuchs wird sich nun erholen um schnell wieder gesund zu werden. ©Hunde-Such-Hilfe Nach der Untersuchung wurde er narkotisiert, behandelt und durfte danach endlich schlafen.

Eine Karte, ein Team – und viel Geduld

Um den Fuchs zu finden, erstellten die Helfer eine Sichtungskarte. Tag und Nacht waren Freiwillige unterwegs, befragten Anrainer und Spaziergänger und suchten nach Spuren. Schließlich durften sie in einem verlassenen Garten eine Lebendfalle aufstellen – samt Melder, der bei Fang automatisch Alarm schlägt. Doch die ersten Nächte brachten keinen Erfolg. Die Falle wurde mehrfach neu bestückt, Spuren gelegt, Hoffnung geschürt – doch „Fuchsi“, wie ihn das Team nannte, blieb verschwunden.

Immer wieder neue Spuren

Tagelang suchten die Tierschützer weiter. Dann ein neuer Hinweis: Ein Bewohner hatte den Fuchs auf seiner Wildtierkamera entdeckt. Sofort wurde die Falle dorthin gebracht – doch das Tier kam nicht. Einige Tage später der nächste Versuch: Eine Familie meldete, dass sich der Fuchs regelmäßig am Katzenfutterautomaten bediente. Wieder wurde umgestellt, neu bestückt, gewartet – doch statt des Fuchses tappte nur die Hauskatze in die Falle.

Endlich die erlösende Nachricht

Am neunten Tag dann der Durchbruch: Hausbesitzerin Gaya rief die Helferin Regina per FaceTime an – der Fuchs saß auf ihrer Terrasse! Mit Ruhe und Geduld warf sie Futter in die Falle, und wenige Minuten später: Zack! – der kleine Fuchs war gefangen. „Wir haben vor Freude gejubelt!“, schreibt das Team. „Endlich war er in Sicherheit.“ Kurz darauf traf eine Mitarbeiterin von Tierschutz Austria ein und brachte das Tier ins Tierheim.

Diagnose und Hoffnung auf Heilung

Die Tierärzte stellten fest: Der junge Fuchs hatte eine blutige Kopfverletzung, Räude und Probleme mit dem Hinterlauf – aber keinen Bruch. Nach der Untersuchung wurde er narkotisiert, behandelt und durfte danach endlich schlafen – satt, warm und ohne Schmerzen. Das Team ist überglücklich: „Er hat es geschafft – unser Fuchsi ist gerettet!“

Eine Rettung, viele Helfer

Insgesamt waren mehr als ein Dutzend Freiwillige beteiligt: Fahrer, Grundstücksbesitzer, Nachbarn und Tierfreunde aus ganz Wien. Besonders hervorgehoben wurde Gaya, die beherzt handelte und so das Happy End möglich machte. „Wir geben nie auf – das ist unser Credo“, so das Team der Hunde-Such-Hilfe. „Diese Rettung zeigt, was möglich ist, wenn Menschen zusammenhelfen.“

Hilfe für Tiere in Not

Die Hunde-Such-Hilfe steht rund um die Uhr für Tiere in Not bereit – ob Hund, Katze oder Wildtier. Der Verein bittet um Verständnis, dass Aktionen wie diese viel Zeit, Planung und ehrenamtliches Engagement brauchen. Wer selbst ein verletztes Tier entdeckt, kann die Hotline unter 0664 / 911 35 40 anrufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.10.2025 um 09:42 Uhr aktualisiert