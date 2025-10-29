Pendler-Albtraum: Mega-Staus nach Unfällen auf A23

Ein Unfall auf der A23 bei der Praterbrücke hat am Dienstagmorgen für kilometerlange Staus im Wiener Frühverkehr gesorgt. Auch auf der A4 und S2 ging zeitweise kaum noch etwas weiter.

Ein Unfall auf der Südosttangente (A23) in Fahrtrichtung Kagran brachte den Wiener Frühverkehr am Dienstag zeitweise zum Erliegen. Laut ÖAMTC staute es sich ab dem Knoten Inzersdorf über mehr als zehn Kilometer bis zur Praterbrücke. Auch in der Gegenrichtung ging es kaum voran – nach der Sperre von Hirschstettner und Stadlauer Tunnel staute sich der Verkehr ab der S2 bis zum Knoten Kaisermühlen.

Lange Verzögerungen auch auf der A4

Nicht nur die Tangente war betroffen: Auf der Ostautobahn (A4) bildeten sich ebenfalls kilometerlange Rückstaus. Zwischen Schwechat und Wien ging es laut ÖAMTC-Verkehrsinformation abschnittsweise nur im Schritttempo weiter. Besonders Pendler aus dem Umland mussten mit deutlich längeren Fahrzeiten rechnen.

Experten raten: Frühzeitig informieren

Der ÖAMTC empfiehlt, vor Fahrtantritt unbedingt aktuelle Verkehrsinformationen einzuholen. Über das ÖAMTC-Verkehrsservice, den Routenplaner oder die Club-App lassen sich Staus und Sperren in Echtzeit abrufen. Wer kann, sollte auf öffentliche Verkehrsmittel ausweichen oder später starten, um den größten Verkehrsinfarkt zu umgehen.

Hintergrund: A23 bleibt Staustelle Nummer eins

Mit täglich über 200.000 Fahrzeugen zählt die A23 zu den meistbefahrenen Straßen Österreichs – entsprechend oft kommt es hier zu Unfällen und langen Verzögerungen. Besonders zur Rushhour zwischen 6 und 9 Uhr morgens sind Staus nahezu vorprogrammiert.