5 Anzeigen wegen illegaler Baustelle: Stadt entfernt 11 Tonnen Müll

In Wien-Neubau wurde eine illegale Baustelle mitten im Wohngebiet stillgelegt. Die Gruppe Sofortmaßnahmen rückte aus und entfernte über 11 Tonnen Müll. Auch Anzeigen wegen Lohnbetrugs folgten.

Die Baustelle eines insolventen Immobilienentwicklers war trotz abgelaufener Genehmigung weiter in Betrieb.

In Wien-Neubau griff am Dienstag die Gruppe Sofortmaßnahmen ein, nachdem Anrainer massive illegale Ablagerungen auf einer Baustelle gemeldet hatten. Die Baustelle eines insolventen Immobilienentwicklers war trotz abgelaufener Genehmigung weiter in Betrieb – mitten zwischen Wohnhäusern. Auf Hinweis der Bezirksvorstehung wurde die Baustelle gemeinsam mit mehreren Magistratsabteilungen sowie der Polizei umfassend kontrolliert.

11 Tonnen Müll entfernt

Bei der Aktion beseitigte die MA 48 über 11 Tonnen widerrechtlich abgelagerter Baustellenabfälle. Die Baupolizei (MA 37) und die MA 25 führten technische Sicherungsmaßnahmen durch, um Fenster und Zugänge abzusichern. „Solche offenen Baustellen sind nicht nur unschön, sie stellen auch ein Sicherheitsrisiko dar – besonders für Kinder und Passant:innen“, erklärte ein Sprecher der Stadt.

Finanzpolizei stellt Anzeigen

Auch die Finanzpolizei war im Einsatz und kontrollierte vor Ort mehrere Arbeiter. Dabei kam es zu fünf Anzeigen wegen Lohn- und Sozialdumpings. Zudem laufen Ermittlungen wegen möglichen Betrugs. Die Stadt Wien betonte, dass Verstöße auf Baustellen künftig noch strenger geahndet werden sollen.

„Wien ist kein rechtsfreier Raum“

Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, zog ein klares Fazit: „Offene Baustellen, Glasscherben und Müllberge mitten im Wohngebiet stellen Sicher-heitsrisiken dar. Wien ist kein rechtsfreier Raum, weshalb Verstöße nicht ohne Folgen bleiben.“ Die Gruppe Sofortmaßnahmen ist regelmäßig im Einsatz, um illegale Aktivitäten im öffentlichen Raum rasch zu beenden und für Sicherheit zu sorgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.10.2025 um 10:26 Uhr aktualisiert