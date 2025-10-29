Gruselspaß im Haus des Meeres: Halloween- Highlight für die ganze Familie

Schaurig-schöne Stimmung im Haus des Meeres: Beim Halloween-Special in Wien erwarten Besucher*innen Giftschlangen, Krabbeltiere, Rätselrallye und Kinderschminken – ein Erlebnis für Groß und Klein.

Das Haus des Meeres lädt wieder zum beliebten Halloween-Special ein – mit tierischen Überraschungen, spannenden Aktionen und vielen Highlights für die ganze Familie.

Wenn sich am 31. Oktober die Schatten über Wien legen, verwandelt sich der alte Flakturm im Esterházypark in ein gespenstisches Lichtermeer. Das Haus des Meeres lädt wieder zum beliebten Halloween-Special ein – mit tierischen Überraschungen, spannenden Aktionen und vielen Highlights für die ganze Familie. Zwischen Spinnen, Haien und schauriger Deko wird der Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Giftschlangen, Krabbeltiere & Kinderschminken

Der Tag startet um 9.15 Uhr mit der Fütterung der Giftschlangen in der neuen Abteilung. Wer sich traut, bleibt gleich da: Um 9.45 Uhr heißt es beim „Gruseligen Krabbeln“ Mut beweisen, wenn Kinder und Erwachsene faszinierende Insekten wie Madagaskar-Fauchschaben oder Stabschrecken hautnah erleben. Zwischen 10.30 und 17 Uhr sorgt das Kinderschminken für leuchtende Augen: kleine Vampire, Hexen oder wilde Tiere bevölkern dann das Haus.

Nervenkitzel bei der Haifütterung

Ein besonderes Highlight folgt am Nachmittag: Um 15.30 Uhr zeigen die Pflegerinnen bei der Haifütterung, wie die beeindruckenden Meeresräuber leben und jagen. Dabei erfahren Besucher spannende Fakten über die Tiere – und erleben echtes Gänsehaut-Feeling, wenn die Haie ihre Kreise ziehen.

Rätselrallye & Halloween-Quiz

Den ganzen Tag über können Gäste bei einer Halloween-Rätselrallye ihr Wissen unter Beweis stellen. Mit der interaktiven „GuideMe“-App geht es auf Quiz-Tour durchs Haus – wer die kniffligen Fragen löst, darf sich über eine kleine Überraschung freuen. Zwischen Kürbissen, Spinnen und bunten Kostümen wird das Haus des Meeres so zum perfekten Ort für einen gruseligen Familientag.

Tierischer Herbstgenuss

Auch die tierischen Bewohner feiern mit: Ein Springtamarin freut sich über einen mit Insekten gefüllten Kürbis, während Schildkröten und Fische mit besonderen Snacks überrascht werden. Das Haus des Meeres zeigt damit einmal mehr, dass Bildung, Spaß und Naturerlebnis Hand in Hand gehen – besonders an Halloween.