Betrunkener (39) verwüstet Wohnung und schmiert Hakenkreuze an die Wand

Beim Sohn handelte es sich um einen 39-Jährigen, der schon nicht mehr vor Ort war, als die Polizei eintraf. Die 62-jährige Mutter hatte den Beamten gegenüber angegeben, ihr stark betrunkener Sohn hätte sie mehrmals mit dem Umbringen bedroht. In der verwüsteten Wohnung waren jedenfalls zahlreiche Möbel beschädigt, die Polizei fand an mehreren Wänden Beschmierungen vor – darunter auch Hakenkreuzsymbole.

Tatverdächtiger in Polizeigewahrsam

Den Tatverdächtigen fanden die Beamten dann mit einer leeren Vodkaflasche im Innenhof der Wohnhausanlage an und nahmen ihn vorläufig fest. Bei ihm wurde eine Alkoholisierung von 2,4 Promille festgestellt. Er zeigte sich zudem teilweise geständig, gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wurde nun zudem wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung, der Sachbeschädigung sowie nach den Bestimmungen des Verbotsgesetzes angezeigt. Weitere Ermittlungen sind im Gange, er befindet sich in polizeilichem Gewahrsam.