Brutale Attacke: Mann prügelt auf Familie & Nachbarn ein -Festnahme

In Wien-Donaustadt kam es zu einem heftigen Gewaltausbruch: Ein 30-jähriger Mann attackierte seine Partnerin, deren Vater und einen Nachbarn. Auch Polizisten wurden bei der Festnahme verletzt.

Dramatische Szenen spielten sich am Dienstagabend im 22. Wiener Gemeindebezirk ab. Ein 30-jähriger Österreicher soll in seiner Wohnung plötzlich gewalttätig geworden sein. Er attackierte seine gleichaltrige Lebensgefährtin und deren 60-jährigen Vater mit Faust-schlägen. Beide wurden verletzt, konnten sich jedoch mit dem Kind der Frau in die Wohnung einer Nachbarin retten. Diese verbarrikadierte die Tür und alarmierte die Polizei.

Morddrohungen und Eskalation

Doch der Angreifer ließ nicht locker: Laut Polizei schlug er wütend gegen die verschlossene Tür und drohte, alle Anwesenden zu töten. Als ein 70-jähriger Nachbar das Stiegenhaus betrat, ging der Mann auch auf ihn los und verletzte ihn schwer. Als die alarmierten Beamten des Stadtpolizeikommandos Donaustadt eintrafen, fanden sie den Nachbarn blutend am Boden.

Polizei setzt Pfefferspray ein

Der Täter zeigte sich auch gegenüber der Polizei äußerst aggressiv und unkooperativ. Erst unter Einsatz von Pfefferspray gelang es den Beamten, ihn zu überwältigen und festzu-nehmen. Die Tür zur Wohnung der Nachbarin war so stark beschädigt, dass die Sondereinheit WEGA eingreifen musste, um die eingeschlossenen Opfer zu befreien.

Mehrere Verletzte bei Einsatz

Die 30-jährige Frau und ihr Vater wurden von der Berufsrettung Wien medizinisch versorgt und anschließend in häusliche Pflege entlassen. Der 70-jährige Nachbar erlitt Kopfverletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Auch zwei Polizisten wurden bei der Amtshandlung verletzt und konnten ihren Dienst nicht fortsetzen.

Mehrfache Anzeigen gegen den Täter

Der festgenommene 30-Jährige wird nun wegen mehrfacher Körperverletzung, Sachbeschädigung, versuchten Hausfriedensbruchs sowie versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und versuchter schwerer Körperverletzung angezeigt. Er befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam. Die Ermittlungen laufen.