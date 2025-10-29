„Technisch aufwändig“: Berufsfeuerwehr stundenlang im Einsatz

Dienstagnachmittag, am 28. Oktober 2025 gegen 16.20 Uhr, wurden die Florianis der Berufsfeuerwehr Wien zu einem Unfall im 13. Bezirk gerufen. Vor Ort war ein LKW umgekippt.

Die Berufsfeuerwehr spricht nun in einer Aussendung von einem „technisch aufwändigen“ Einsatz, der sich über mehrere Stunden bis 21.40 Uhr knapp gezogen hat. Grund dafür war, dass der Ladekran knapp 30 Meter ausgefahren war, als der LKW umstürzte und auf einem unbesetzten und geparkten Lieferwagen zu Liegen kam. Der LKW lag schräg auf der Seite.

Ausleger musste mit mehreren Fahrzeugen aufgehoben werden

Den LKW haben die Florianis mit Pölzrohren, Radkeilen, Kanthölzern und einer Seilwinde gesichert, damit er nicht weiter kippen konnte. Zunächst musste daraufhin der Ausleger so weit angehoben werden, um den Anhänger zu entfernen, auf den der Ausleger gefallen war. Um ihn dann wieder einzufahren, musste der Ausleger in weiterer Folge mit den Kränen zweier LKW-Abschleppfahrzeuge der Feuerwehr weiter angehoben werden, woraufhin auch der LKW wieder aufgestellt werden konnte.

Auch öffentliche Beleuchtung abgerissen

Beim Unfall hat der Ausleger zudem eine Leitung der öffentlichen Beleuchtung abgerissen. Diese musste von der zuständigen Fachabteilung repariert werden, heißt es seitens der Feuerwehr. Während des Einsatzes war der Unfallbereich in der Löfflergasse für den Verkehr gesperrt, die Unfallursache ist aktuell Gegenstand von Ermittlungen.