Brutaler Raub in U-Bahn: Opfer mit Pfefferspray verteidigt sich

In einer U-Bahnstation in Wien-Margareten wurde ein 25-Jähriger brutal überfallen. Zwei Tatverdächtige konnten kurz nach der Tat festgenommen werden – die Polizei ermittelt weiter.

Mitten am Dienstagmittag kam es in Wien-Margareten zu einem brutalen Raubüberfall. In der U-Bahnstation Gumpendorfer Straße wurde ein 25-jähriger Mann von mehreren Unbekannten attackiert. Zunächst fragten die Männer nach Zigaretten – wenig später eskalierte die Situation. Als das Opfer seine Tasche öffnete, versuchten zwei der Täter, ihm diese unter Gewaltanwendung zu entreißen.

Opfer wehrt sich mit Pfefferspray

Laut Polizei setzte der 25-Jährige Pfefferspray zur Selbstverteidigung ein, doch die Angreifer ließen sich davon kaum aufhalten. Sie raubten das Mobiltelefon, Bargeld sowie Medikamente des Opfers und flüchteten. Der Mann erlitt leichte Verletzungen, konnte aber noch selbstständig Hilfe holen.

Polizei greift rasch ein

Beamte des Stadtpolizeikommandos Margareten, die gerade in der Nähe im Einsatz waren, entdeckten zwei Verdächtige am Vorplatz der U-Bahnstation. Diese wuschen sich dort Pfefferspray aus den Augen. Beide Männer – 20 und 30 Jahre alt, ihre Staatsange-hörigkeit ist noch ungeklärt – wurden festgenommen. Das geraubte Bargeld und Mobiltelefon blieben verschwunden, die Medikamente konnten jedoch sichergestellt werden.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, hat die Ermittlungen übernommen. Nach den weiteren flüchtigen Tätern wird gefahndet. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Fall zeigt einmal mehr, wie gefährlich Situationen in öffentlichen Verkehrsanlagen werden können – und wie wichtig rasches Eingreifen der Einsatzkräfte ist.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.10.2025 um 14:11 Uhr aktualisiert