Gefährlicher Chemie-Unfall: Frau schwer verletzt – Straße gesperrt

Großeinsatz in Wien-Penzing. In einer Putzerei kam es am Mittwoch zu einem Chemie-Unfall. Eine 60-jährige Frau wurde schwer verletzt, Straßen mussten gesperrt werden. Die Ursache ist unklar.

Ein Großeinsatz der Wiener Berufsfeuerwehr und Berufsrettung sorgte am Mittwochvormittag im 14. Wiener Gemeindebezirk für Aufsehen. Gegen 11.30 Uhr wurde die Einsatzleitung zu einem Betrieb in der Leegasse alarmiert – dort war es zu einem gefährlichen Chemikalien-austritt gekommen. Dichter Rauch und beißender Geruch lagen laut heute.at in der Luft. Sofort wurde die Umgebung abgesperrt und Anrainer gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Frau schwer verletzt ins Spital gebracht

Laut Berufsrettung Wien erlitt eine 60-jährige Mitarbeiterin der Putzerei schwere Ver-letzungen. Sie wurde notfallmedizinisch versorgt, stabilisiert und anschließend in ein Wiener Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden. Der betroffene Bereich wurde von Einsatzkräften in Schutzanzügen betreten und gründlich belüftet.

Ursache noch völlig unklar

Warum es zu dem Austritt der Chemikalien kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Experten der Feuerwehr und Polizei untersuchen, ob es sich um eine technische Fehlfunktion oder menschliches Versagen handelt. Auch das Arbeitsinspektorat wurde eingeschaltet.

Straßen gesperrt und Anrainer gewarnt

Während des Einsatzes wurde die Leegasse samt umliegender Straßenzüge gesperrt. Der Verkehr wurde großräumig umgeleitet, was vorübergehend für Staus sorgte. Nach ersten Messungen bestand jedoch keine Gefahr für die Bevölkerung. Gegen Mittag konnte Ent-warnung gegeben werden – die Sperren wurden schrittweise aufgehoben.

Polizei und Feuerwehr im Dauereinsatz

Die Wiener Berufsfeuerwehr war mit mehreren Spezialfahrzeugen, darunter einem Gefahr-stoffzug, vor Ort. Auch die Polizei sicherte die Umgebung ab und unterstützte bei der Verkehrsregelung. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen – derzeit deutet alles auf einen chemischen Reaktionsunfall in der Putzerei hin.

