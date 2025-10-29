Wiener Klimateam: Rund 900 frische Ideen für die Josefstadt und Penzing

Von Energie-Gewinnung durch Bewegung über offene Tausch-Schränke: Knapp 900 Ideen für ein gutes Klima in den Bezirken Josefstadt und Penzing wurden in den vergangenen Wochen in der Ideenphase eingebracht.

Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky bedankt sich bei den zahlreichen Ideengebern: „Die starke Beteiligung am Wiener Klimateam ist ein Beleg dafür, wie wichtig es ist, die Bevölkerung einzubinden. Die Wiener*innen haben einmal mehr gezeigt, wie viele Ideen und Wissen in ihnen stecken, um ihre Lebensumgebung noch besser zu machen. Jetzt arbeiten wir gemeinsam mit den Ideengeber*innen, Expert*innen der Stadt und allen, die mitwirken möchten, daran, aus dem großen Ideenschatz gute Klimaprojekte für die Bezirke zu gestalten.“

Das Wiener Klimateam unterwegs in den Bezirken

In der Ideenphase fanden zahlreiche Veranstaltungen mit lokalen Organisationen und Vereinen statt, bei denen die Bevölkerung ihre Ideen einbringen konnte. Von Klimateam-Cafés am Würstelstand und Straßenfesten bis hin zu Workshops für Kinder und Veranstaltungen in Pensionist*innenklubs wurde allen Altersgruppen eine Möglichkeit geboten, sich beim Projekt zu beteiligen. „Die Josefstädter*innen haben mehr als 220 Ideen beim Wiener Klimateam eingereicht. – Das zeigt eindrucksvoll, wie wichtig den Menschen Klimaschutz ist. Als Bezirksvorsteher freue ich mich sehr über das große Engagement und die vielen guten Ideen. Ich bin gespannt, wie sich die Ideen in den nächsten Phasen weiterentwickeln werden,“ so Martin Fabisch, Bezirksvorsteher der Josefstadt. Auch Michaela Schüchner, Bezirksvorsteherin von Penzing, freut sich: „In Penzing ist es uns ein großes Anliegen, mit den Bewohner*innen in Dialog zu treten und mit ihnen gemeinsam an der Zukunft des Bezirks zu arbeiten. Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass durch das Wiener Klimateam dafür eine weitere Möglichkeit geschaffen wurde. Als nächstes treffen wir uns bei der Ideen-Werkstatt, wo wir uns gemeinsam einen Überblick über die Ideen verschaffen.“

So geht es weiter

Im November startet die Phase 2 des Wiener Klimateams. Zuerst werden alle eingebrachten Ideen nach den Einreichkriterien überprüft – etwa, ob sie im Zuständigkeitsbereich der Stadt Wien liegen und dem öffentlichen Interesse dienen. Ab Mitte November finden dann in beiden Bezirken öffentliche Ideen-Ausstellungen und Ideen-Werkstätten statt. Dort werden alle eingebrachten Ideen präsentiert. Interessierte können sich die Ideen ansehen und mit Experten daran weiterarbeiten. Einzelne Ideen können zu einer größeren Idee, einer Ideen-Gruppe, verschmelzen. Gemeinsam wird ein Vorschlag erarbeitet, an welchen Ideen und Ideen-Gruppen weitergearbeitet wird. Auch Wiener, die keine Idee eingebracht haben, können hier dabei sein und mitwirken. Danach geben Expert*innen eine fachliche Einschätzung für die Umsetzbarkeit der Ideen ab.

Ideen-Ausstellung: Termine im Überblick Ideen-Ausstellung Josefstadt Datum: 11. bis 13. November

Ort: 8., WIENXTRA-Spielebox, Albertgasse 37, 1080 Wien

Ideen-Werkstatt Josefstadt Datum: 12. November 2025, 17 bis 20.30 Uhr

Ort: 8., WIENXTRA-Spielebox, Albertgasse 37, 1080 Wien

Online-Anmeldung: https://ticket.wien.gv.at/M20/ideenwerkstatt8/

Ideen-Ausstellung Penzing Datum: 18. bis 20. November

Ort: 14., Festsaal der Bezirksvorstehung, Hütteldorfer Straße 188

Ideen-Werkstatt Penzing Datum: 19. November 2025, 17 bis 20.30 Uhr

Ort: 14., Festsaal der Bezirksvorstehung, Hütteldorfer Straße 188

Online-Anmeldung: https://ticket.wien.gv.at/M20/ideenwerkstatt14/ Im Frühling 2026 werden die Ideen zu konkreten Projekt-Entwürfen weiterentwickelt. Danach folgt die Auswahl der Projekte durch eine repräsentativ geloste Bürger*innen-Jury. Anschließend werden die Projekte innerhalb von 3 Jahren umgesetzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.10.2025 um 17:57 Uhr aktualisiert