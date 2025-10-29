11 Tonnen Abfall: Illegale Baustelle in Wien-Neubau geräumt

Trotz abgelaufener Baugenehmigung wurde die Baustelle eines insolventen Immobilienentwicklers mitten im Wohngebiet weiterbetrieben, informiert die Stadt Wien am Mittwoch in einer Aussendung. Gemeinsam mit der MA 25 (Technische Ersatzmaßnahmen), MA 37 (Baupolizei), MA 46 (Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten), MA 48 (Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark), der Finanzpolizei sowie der Wiener Polizei wurde die Baustelle umfassend kontrolliert und die widerrechtlichen Ablagerungen entfernt.

Im Zuge der Räumung beseitigte die MA 48 über 11 Tonnen widerrechtlich abgelagerter Baustellenabfälle. Die MA 25 führte technische Sicherungsmaßnahmen durch und sicherte beschädigte Fenster und Zugänge der Baustelle. Die Finanzpolizei führte vor Ort Kontrollen wegen Verdachts auf Betrug durch und stellte fünf Anzeigen wegen Lohn- und Sozialdumpings. „Offene Baustellen, Glasscherben und Müllberge mitten im Wohngebiet stellen Sicherheitsrisiken für Anrainerinnen und Passantinnen dar. Wien ist kein rechtsfreier Raum, weshalb Verstöße nicht ohne Folgen bleiben“, so Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen.