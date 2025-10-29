Ticketeinnahmen bringen 7.500 Euro für UNICEF Österreich

Vor diesem Hintergrund überreichten Gemeinderat Thomas Mader, Wien Holding-Geschäftsführer Kurt Gollowitzer und der designierte Wiener Stadthallen-Geschäftsführer Thomas Waldner einen Spendenscheck in Höhe von 7.500 Euro an UNICEF Österreich-Geschäftsführer Christoph Jünger und Silvia Dallabrida (UNICEF, Senior Corporate & Strategic Partnerships).

Unterstützung für Projekt „solarbetriebene Wasserversorgungssysteme“

Bereits zum fünften Mal setzen die Wiener Stadthalle und Holiday on Ice ein starkes Zeichen für soziale Verantwortung und nachhaltiges Engagement: Durch die Übergabe eines Teils der Ticketeinnahmen aus den Sonntags-Matineen der 2025er Holiday on Ice-NO LIMITS-Show an UNICEF Österreich wird nicht nur Kindern in Not geholfen – es wird auch in eine gerechtere und nachhaltigere Zukunft investiert. Unterstützt wird das Projekt „solarbetriebene Wasserversorgungssysteme“ in Malawi. Dort haben viele Kinder und Familien keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. UNICEF setzt auf einen ganzheitlichen Ansatz, um das zu verändern. Mit solarbetriebenen Wasserversorgungssystemen wird ein nachhaltiger Zugang zu sauberem Trinkwasser geschaffen: klimaresilient und zukunftssicher. Doch es geht um mehr als Technik: Das Programm verbindet sauberes Wasser mit Hygieneaufklärung, Gesundheitsschutz, Bildung und Gleichstellung. So stärkt UNICEF die Widerstandskraft ganzer Gemeinden, besonders in ländlichen Regionen, die stark vom Klimawandel betroffen sind – ganz nach dem Motto „Sauberes Wasser. Gesunde Kinder. Eine Zukunft mit Chancen“. Mit ihrer Unterstützung trägt die Wiener Stadthalle dazu bei, diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen.