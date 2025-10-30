Wien-Wetter: Zuerst Regen, dann kämpft sich die Sonne durch

Am Vormittag ziehen am Donnerstag noch einige Wolken durch, Regen bleibt aber die Ausnahme. Ab Mittag klart es auf und die Sonne kommt zunehmend zum Vorschein.

Am Donnerstag zeigt sich das Wetter zunächst wechselhaft. Bis etwa Mittag ziehen noch einige Wolken durch, einzelne Regentropfen sind möglich, insgesamt bleibt es aber weitgehend trocken. Im Laufe des Tages lockert die Bewölkung zunehmend auf, und die Sonne setzt sich immer öfter durch. Der Wind frischt ab Mittag aus West mäßig bis lebhaft auf. Die Temperaturen klettern von frischen 7 Grad in den Morgenstunden auf bis zu 18 Grad am Nachmittag und sorgen so für einen milden Tagesverlauf.