Großeinsatz in Wien-Floridsdorf: Mann (48) droht Passanten mit Waffe

Mittwochabend wurde in Wien-Floridsdorf ein Mann in seiner Wohnung festgenommen, nachdem er mit einer Waffe am Fenster hantiert und Passanten mit dem Umbringen bedroht haben soll.

Die Polizei wurde am frühen Mittwochabend, 29. Oktober 2025 gegen 18.25 Uhr, nach Wien-Floridsdorf gerufen. Dort sollen Passanten angeblich einen Mann mit einer vermeintlichen Schusswaffe am Fenster seiner Erdgeschosswohnung wahrgenommen haben, heißt es in einer Aussendung nun. Dieser soll sie auch bedroht haben, sie damit zu erschießen. Und der 48-jährige Österreicher wiederholte seine Drohungen auch dann, als die Beamten am Einsatzort eingetroffen sind.

Ermittlungen laufen noch

Zudem kam er auch nicht den Aufforderungen nach, seine Wohnung zu verlassen, weshalb zusätzliche Kräfte den Bereich um die Wohnung großräumig absperrten und die Sondereinheit WEGA gerufen wurde. Ein Verhandlungsteam versuchte währenddessen Kontakt zum 48-Jährigen aufzunehmen – allerdings erfolglos. Daher wurde ein Zugriff durch die Beamten des Einsatzkommandos durchgeführt, der Mann gesichert und vorläufig festgenommen. Eine Gasdruckpistole wurde in der Wohnung vorgefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen laufen aktuell noch.