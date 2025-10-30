Über 40 Klimaaktivisten angeklagt – Megaprozess bahnt sich an

Jetzt wurde Anklage gegen insgesamt 42 Personen der früheren Klimaschutzbewegung "Letzte Generation" erhoben - und zwar wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung (40 Personen) bzw. der Sachbeschädigung (zwei Personen).

Die Anzeigen kommen von der Staatsanwaltschaft Wien. Aber: Der Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung ist vom Tisch. „Die vorliegenden Sachverhalte haben den Tatbestand nicht erfüllt“, sagte Behördensprecherin Nina Bussek dazu der APA. Ein Aktivist muss sich zudem wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie schwerer Körperverletzung vor Gericht verantworten. Er soll einem einschreitenden Polizisten vor dem St. Pöltener Landhaus im Oktober 2023 durch das Herumreißen eines präparierten Feuerlöschers zu Sturz gebracht haben.

Prozess für Ex-Sprecherin Hagen-Canaval „Farce“

42 Angeklagte, mehr als 20 geladene Zeugen, Strafverteidiger sowie Vertreter der Justiz. So stellt sich der sich anbahnende Megaprozess nun dar. Die ehemalige Sprecherin der „Letzten Generation“, Marina Hagen-Canaval, sprach in diesem Zusammenhang von „einer Farce“. Die Anklagen dienten „nur zur Abschreckung von zivilgesellschaftlichem Engagement“, sagte sie der APA. Man sei bereit für die Proteste Konsequenzen zu tragen. Jedoch müsste auch „eine untätige Regierung“ sich diesen stellen, hieß es von Seiten der früheren Bewegung.

Anwalt fordert „nüchternen und sachlichen Prozess“

„Die Staatsanwaltschaft hat nun selbst eingesehen, dass es sich bei den Klimaprotesten um Sachbeschädigungen handelt – nicht um die Aktivitäten einer kriminellen Vereinigung“, sagte Rechtsanwalt Paul Kessler aus dem Verteidigerteam der Angeklagten auf APA-Anfrage. Er sprach von „maßlos überzogenen Vorwürfen“. Man werde sich nun „auch anschauen, wie viel von den Sachbeschädigungen am Ende übrig bleibt“, ergänzte Rechtsanwalt Clemens Lahner, der ebenfalls einige der damaligen Protestierenden vertritt. Anwalt Ralf Niederhammer forderte „nach der politischen Aufgeregtheit in den letzten Jahren und überzogenen Anschuldigungen einen nüchternen und sachlichen Prozess“ ein.

Ermittlungen seit 2023

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung sowie schwerer Sachbeschädigung waren 2023 nach einer Protestwelle im November bekannt geworden. Dabei hatten sich die Aktivistinnen und Aktivisten mit einer Sand-Superkleber-Mischung – sogenannten „Mumienhänden“ – unter anderem am Wiener Ring und auf der Südautobahn (A2) festbetoniert. Die Feuerwehr musste daraufhin mehrere Protestierende von der Fahrbahn schremmen. „Die Proteste haben damit ein neues Level erreicht“, hatte Judith Ziska von der Staatsanwaltschaft Wien damals erklärt. Die verschärfte Gangart der Justiz sorgte in der Folge für breite öffentliche Diskussionen und mehrere parlamentarische Anfragen. Zahlreiche NGOs übten Kritik an dem Verfahren. Für alle Angeklagte gilt die Unschuldsvermutung. (APA/red, 30.10.25)