Missbrauch im SOS-Kinderdorf Wien: Ex-Pädagoge erneut vor Gericht

Der Skandal rund um Gewalt und Missbrauch im SOS-Kinderdorf zieht immer weitere Kreise. Nun steht ein Ex-Sozialpädagoge aus Wien vor Gericht – ihm werden schwere Übergriffe auf Buben vorgeworfen.

Das SOS-Kinderdorf steckt sehr tief im Missbrauchsskandal. Nach schockierenden Enthüllungen über Gewalt und sexuellen Missbrauch in Einrichtungen in Tirol, Kärnten und Salzburg erschüttern nun auch Vorwürfe aus Wien die Organisation. Neben Anschuldigungen gegen den verstorbenen Gründer Hermann Gmeiner und einen mutmaßlich pädophilen Großspender kommt jetzt ein weiterer Fall ans Licht: Ein ehemaliger Betreuer soll in einem Wiener Kinderdorf mehrfach zwei Buben sexuell missbraucht haben. 5 Minuten hat mehrmals über diese brisante Thematik berichtet.

Ex-Betreuer wegen schwerem Missbrauch verurteilt

Der 50-jährige Sozialpädagoge wurde bereits im August vom Landesgericht Wien zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt – das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Laut Anklage soll er sich 2021 und 2022 in 14 Fällen an einem Buben vergangen haben. Auch ein weiterer, damals erst zwölfjähriger Bub soll Opfer geworden sein – einmal, während er schlief. Besonders perfide: Der Mann war der direkte Bezugsbetreuer eines der Kinder und nutzte seine Vertrauensstellung offenbar gezielt aus.

Berufungsverhandlung im Justizpalast

Anfang November 2025 wird der Fall erneut verhandelt – das Oberlandesgericht Wien prüft die Berufung zur Strafhöhe. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe und sprach im Prozess von einem „guten Verhältnis“ zu den Jugendlichen. Beweise und Aussagen zeichnen jedoch ein anderes Bild. Besonders brisant: Ein Kollege soll schon 2022 bei einer Weihnachtsfeier er-fahren haben, dass es sexuelle Kontakte gegeben habe – doch er meldete den Verdacht nicht weiter.

SOS-Kinderdorf in Erklärungsnot

Nach immer neuen Enthüllungen hat sich Anfang Oktober eine unabhängige Reform-kommission zur Aufarbeitung der Missstände konstituiert. Sie soll klären, wie es zu den systematischen Übergriffen kommen konnte – und warum Hinweise oft jahrelang ignoriert wurden. Mit den aktuellen Enthüllungen aus Wien steht fest: Der Skandal rund um das SOS-Kinderdorf ist noch lange nicht aufgearbeitet.

Rechtlicher Hinweis

Die Ermittlungen und Verfahren laufen noch. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.