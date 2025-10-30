Luxus-Deal geplatzt: Verkauf des Park Hyatt Wien ist gescheitert

Der geplante Verkauf des Wiener Luxus-Hotels Park Hyatt ist gescheitert. Die Gespräche mit spanischen Investoren wurden abgebrochen. Jetzt sollen österreichische und arabische Käufer im Rennen sein.

Der Eigentümerwechsel des Fünfsternhotels Park Hyatt am Wiener Hof ist vorerst vom Tisch. Wie die Tageszeitung „Die Presse“ berichtet, sind die Verhandlungen mit der spanischen Immobiliengesellschaft Medcap Real Estate gescheitert. Grund dafür dürfte der Preis gewesen sein: Im September wurde ein Kaufwert bis zu 335 Millionen Euro kolportiert – offenbar zu hoch für die Interessenten.

Neue Investoren stehen bereit

Ganz vom Markt ist das Park Hyatt aber nicht. Laut dem Bericht laufen nun Gespräche mit einem österreichischen sowie einem arabischen Investor. Beide gelten als potenzielle Käufer für das Luxusobjekt im Herzen Wiens. Der Verkauf könnte diesmal einfacher ablaufen, da sich die Besitzverhältnisse der Betreibergesellschaft zuletzt geändert haben.

Signa-Übernahme erleichtert Verkauf

Die Betreibergesellschaft „Am Hof 2 Hotelbetriebs GmbH“ wurde kürzlich von der Signa Prime Assets GmbH übernommen. Die Behörden gaben den Deal am 28. Oktober 2025 frei. Damit kann Insolvenzverwalter Norbert Abel sowohl die Immobilie des Park Hyatt als auch den Hotelbetrieb als Gesamtpaket anbieten. Das dürfte den Verkauf für Investoren deutlich attraktiver machen und möglicherweise einen höheren Erlös bringen.

Komplexe Eigentumsverhältnisse

Zuvor gehörte die Betreibergesellschaft zur früheren Laura Holding mit Sitz in Innsbruck – mittlerweile unter dem Namen Herkules Holding bekannt. Diese ist insolvent und hält enge Verbindungen zum Signa-Imperium rund um Immobilienunternehmer René Benko. Laut „Presse“ besitzt die Laura Privatstiftung der Familie Benko 42,1 Prozent, die brasilianisch-italienische Ameria Invest AG der Familie Arduin 34,9 Prozent. Drei weitere Signa-Investoren teilen sich die restlichen Anteile.

Luxusimmobilie im Herzen der Hauptstadt

Das Park Hyatt Vienna gilt als eines der exklusivsten Hotels Österreichs. Untergebracht im ehemaligen Gebäude der Länderbank am Wiener Hof, bietet das Haus 143 Zimmer, ein luxuriöses Spa und unter anderem das Café Am Hof und ein mehrfach ausgezeichnetes Restaurant „The Bank Brasserie und Bar“. Der Standort mitten in der Wiener Innenstadt macht das Objekt für internationale Investoren besonders interessant.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.10.2025 um 09:34 Uhr aktualisiert