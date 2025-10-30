Landstraßer Hauptstraße: Radwege, Grünflächen & Begegnungszonen ab

Ab 2026 startet der Umbau der Landstraßer Hauptstraße: neue Radwege, mehr Grünflächen und Begegnungszonen sollen den Verkehr beruhigen und Platz für alle schaffen.

Die Landstraßer Hauptstraße wird umgestaltet – nach Wünschen der Wiener aus der Bürgerbefragung 2023. Besonders wichtig waren sichere Radwege, Verkehrsberuhigung und mehr Grün. Ab Frühling 2026 beginnen die Bauarbeiten zwischen Juchgasse und Schlachthausgasse. Auf beiden Seiten entstehen 700 Meter lange baulich getrennte Ein-Richtungs-Radwege. 28 neue Bäume, sechs Hochstammsträucher und rund 1.200 Quadratmeter zusätzliche Grünflächen sollen das Straßenbild auflockern.

Komfort für Fußgänger

Auch Passanten profitieren: 19 neue Bänke, zwölf Sitzmöbel und neun Tische laden zu einer Pause ein. Zwischen Schlachthausgasse und Rennweg entsteht ein Zwei-Richtungs-Radweg mit 100 neuen Radbügeln.

Begegnungszonen für alle Verkehrsteilnehmer

Zwei neue Begegnungszonen sollen auf der Landstraßer Hauptstraße den Verkehr sicherer und entspannter machen. Vorgesehen sind der Bereich Rochusmarkt (Weyrgasse bis Erdbergstraße) und zwischen Barichgasse und Juchgasse. Hier teilen sich künftig alle Verkehrsteilnehmer den Raum. Neue Bäume, Sitzgelegenheiten und Wasserelemente sorgen für ein lebendiges Straßenbild.

Zwei Begegnungszonen geplant

Am 6. November 2025 informiert die Bezirksvorstehung Landstraße im Amtshaus über das Projekt. Von 16.30 bis 19.30 Uhr können Bürger ohne Anmeldung Fragen stellen und sich die Pläne ansehen.