Tiergarten Schönbrunn: Erster Zoo Österreichs mit globaler Tierschutz-Auszeichnung

Der Tiergarten Schönbrunn wird als erster österreichischer Zoo von der Global Humane Society zertifiziert. Die Auszeichnung bestätigt höchste Standards in Tierwohl, Haltung und Tierschutz.

Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer überreichte Tiergartendirektor Hering-Hagenbeck die Auszeichnung und lobte die internationalen Anerkennung für Österreich.

Als ältester Tiergarten der Welt, schreibt der Tiergarten Schönbrunn erneut Geschichte: Er ist der erste Zoo Österreichs, der von der Global Humane Society zertifiziert wurde. Die internationale Auszeichnung bestätigt, dass hier Tierwohl, Tierschutz und Haltung auf höchstem Niveau gewährleistet sind.

Strenge Prüfung nach internationalen Standards

Die Zertifizierung basiert auf einem umfassenden Audit: Tierärzte, Zoologen und Ethikexperten prüften Unterbringung, Futterqualität, Tiertraining, Aktivität und die Qualifikation des Betreuungspersonals. Modernste wissenschaftliche Erkenntnisse und Best Practices bilden die Grundlage.

Sicherheit und Transparenz für Besucher

Die Auszeichnung dient auch als Gütesiegel für Gäste: Wer den Tiergarten Schönbrunn besucht, kann sich sicher sein, dass alle Tiere artgerecht gehalten werden. Rund zwei Millionen Besucher jährlich erleben hier über 500 Tierarten unter höchsten Standards.

Tradition trifft auf Innovation

Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck betont: „Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung unserer täglichen Arbeit. Tradition und Innovation gehen hier Hand in Hand – vom kaiserlichen Erbe bis zur modernen Tierhaltung.“ Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) überreichte Hering-Hagenbeck die Auszeichnung und lobte die internationalen An-erkennung für Österreich.

Über die Global Humane Society

Die Global Humane Society ist der internationale Teil der American Humane Society, der größten Tierschutzorganisation der USA. Sie zertifiziert weltweit Zoos, Aquarien und Schutzprojekte und sorgt dafür, dass Tierwohl transparent messbar und kontinuierlich verbessert wird.

