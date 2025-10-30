Rainhard Fendrich sagt Benefizkonzert in Wien überraschend ab

Austropop-Legende Rainhard Fendrich hat sein geplantes Benefizkonzert am 26. November im Wiener Haus der Industrie überraschend abgesagt. Der Abend sollte einem guten Zweck dienen.

Überraschung für Fans und Veranstalter: Das für den 26. November 2025 geplante Benefizkonzert von Rainhard Fendrich im Wiener Haus der Industrie wird nicht stattfinden. Das Event sollte unter dem Motto „Gemeinsam gegen Kinderarmut“ zugunsten der Volkshilfe organisiert werden.

„Umstände nicht so, wie wir uns das gewünscht hätten“

Fendrich erklärte am Mittwoch die Absage mit organisatorischen Gründen. „Manchmal gestalten sich die Umstände einfach nicht so, wie sie sollten und wie wir uns das gewünscht hätten“, ließ der Musiker über sein Team ausrichten. Bereits gekaufte Tickets werden laut Mitteilung vollständig rückerstattet.

Hoffnung auf Ersatztermin bleibt

Ganz müssen sich Fans aber noch nicht verabschieden: Fendrich betont, dass er weiterhin hoffe, das Benefizkonzert zu einem späteren Zeitpunkt nachholen zu können. Details dazu stehen jedoch noch nicht fest.

Austropop-Ikone mit sozialem Engagement

Rainhard Fendrich zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesichtern des Austropop. Songs wie „Macho Macho“, „Weus’d a Herz hast wia a Bergwerk“ oder „I am from Austria“ machten ihn über Österreich hinaus berühmt. Der Musiker engagiert sich seit Jahren für soziale Projekte und setzt sich immer wieder für benachteiligte Kinder ein.

Rückerstattung und weitere Infos

Wer bereits Tickets für das abgesagte Konzert gekauft hat, erhält den vollen Betrag zurück. Informationen zur Rückabwicklung gibt es direkt bei der jeweiligen Verkaufs-stelle. Ob und wann ein neuer Termin feststeht, soll laut Fendrichs Team rechtzeitig bekanntgegeben werden.