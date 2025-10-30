„HalloWien Taxi“ bringt dich gratis zur Halloween-Party

Am 31. Oktober rollt in Wien das „HalloWien Taxi“ durch die Stadt – wer es entdeckt, bekommt eine kostenlose Fahrt zur Halloween-Party seiner Wahl. Sicherheit trifft Spaß!

Wien rüstet sich für die schaurigste Nacht des Jahres – und diesmal mit einem besonderem Service. Ob Zombie, Hexe oder Vampir – wer das „HalloWien Taxi“ sieht, hat doppelt Grund zur Freude: kostenlose Fahrt und sicheres Ankommen. So wird Halloween nicht nur gruselig, sondern auch verkehrssicher und unvergesslich. Am 31. Oktober zwischen 18 und 24 Uhr schickt die Wiener Taxi-Innung ein einzigartiges Fahrzeug auf Tour: das „HalloWien Taxi“. Dekoriert mit Spinnweben, Kürbissen und Lichteffekten sorgt es für Aufmerksamkeit – und für kostenlose Fahrten zu jeder Halloween-Feier in der Stadt.

Gratis und sicher ans Ziel

Wer das „HalloWien Taxi“ entdeckt, darf einfach einsteigen und sich kostenlos chauffieren lassen – quer durch Wien, direkt zur Party der Wahl. Damit möchte die Taxi-Innung zeigen, dass Sicherheit und Service auch in der Partynacht großgeschrieben werden. „Wir verbinden Spaß mit Verantwortung“, betont Resul Ekrem Gönültaş, Obmann der Wiener Taxi-Innung. „Dein Wiener Taxi ist immer für dich da – auch an Halloween.“

Augen auf – das Taxi der anderen Art

Das „HalloWien Taxi“ ist leicht zu erkennen: orange-schwarze Deko, gruselige Effekte und ein freundliches Fahrteam. Wer Glück hat, erwischt nicht nur eine kostenlose Fahrt, sondern auch ein paar süße Überraschungen. Die Aktion richtet sich an alle, die sicher, umweltfreundlich und ohne Risiko durch die Halloween-Nacht kommen wollen.

Kronehit zahlt Halloween-Taxirechnung

Und wer das Grusel-Taxi verpasst, hat trotzdem Chancen auf eine Belohnung: In Kooperation mit kronehit können Taxirechnungen vom 31. Oktober eingereicht werden – mit etwas Glück gibt’s das Geld zurück.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.10.2025 um 12:28 Uhr aktualisiert