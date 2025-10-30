Mann richtet Waffe auf Polizisten – diese schießen

In Wien-Floridsdorf hat Mittwochabend, am 29. Oktober 2025, ein großer Polizeieinsatz stattgefunden, mit dabei waren auch WEGA und Cobra. Nun wurden neue Details bekannt.

Der Mann hat mit einer vermeintlichen Schusswaffe auf Passanten gezielt und sie mit dem Umbringen bedroht, ehe die Polizei kam – wir haben berichtet. Nun erklärt die Polizei, dass er daraufhin die Waffe auch auf die Beamten richtete, womit sich für diese eine lebensbedrohende Situation darstellte. Daher erfolgte auch eine Schussabgabe in Richtung des Mannes. In weiterer Folge führte die Cobra den Zugriff durch, der 48-Jährige konnte festgenommen werden. Im Zuge der Amtshandlung wurde er leicht verletzte und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Wer die Ermittlungen nun führt

Die Ermittlungen bezüglich des Verdachts der gefährlichen Drohungen und des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt hat das Landeskriminalamt übernommen. Ermittlungen zum Schusswaffengebrauch werden nun von der Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe des Bundesamts zur Korruptionsprävention und -bekämpfung in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft geführt.