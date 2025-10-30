Skip to content
In Wien-Penzing wurde eine Frau in einer Textilreinigung reglos am Boden vorgefunden.
Zustand kritisch: Frau (59) liegt in Textilreinigung reglos am Boden

Ein Kunde hat in einer Textilreinigung in Wien-Penzing Mittwochvormittag, am 29. Oktober 2025 gegen 10.30 Uhr, eine Mitarbeiterin reglos am Boden liegend vorgefunden. Er hat umgehend die Rettung gerufen und geholfen.

Wie die Polizei nun berichtet, soll laut ersten Erhebungen eine Reinigungsflüssigkeit aus einem Gerät ausgetreten sein, wodurch die 59-Jährige bewusstlos wurde. Die Feuerwehr hat anschließend das Geschäftslokal entlüftet und weitere notwendige Maßnahmen gesetzt. Die Frau wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt und in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht. Weitere Erhebungen werden derzeit geführt.

