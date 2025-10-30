Messerangriff in Wien eskaliert: Mann verletzt – Täter festgenommen

In Wien-Brigittenau eskalierte in der Nacht ein Streit: Ein Mann wurde mit einem spitzen Gegenstand verletzt. Polizei konnte die Tatverdächtigen festnehmen.

In der Nacht auf den 30. Oktober kam es in Wien-Brigittenau zu einem handfesten Streit zwischen zwei Männern (35 und 39 Jahre) und zwei unbekannten Tätern. Laut Polizei geriet das Opfer in der Folge in eine Rangelei, bei der der 35-Jährige von einem der Unbekannten mit einem spitzen Gegenstand verletzt wurde.

Verletzter wird ins Spital gebracht

Die Berufsrettung Wien versorgte den verletzten Mann vor Ort und brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Mobiltelefon des 39-Jährigen fiel während der Auseinandersetzung zu Boden, die Täter nahmen es mit und flüchteten Richtung U-Bahn-Station Dresdner Straße.

Zeugen sichern Hinweise

Glücklicherweise meldeten sich mehrere Zeugen, die eine genaue Beschreibung der Täter liefern konnten. Dank dieser Hinweise konnte die Polizei sofort eine Sofortfahndung einleiten.

Täter festgenommen

Im Bereich der U-Bahn-Station Dresdner Straße wurden zwei Männer (25 und 31 Jahre, albanische Staatsbürger) angehalten. Bei ihnen wurden ein Messer und das entwendete Handy sichergestellt. Beide Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und befinden sich in polizeilicher Anhaltung.

Weitere Ermittlungen laufen

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum Ost, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Fall zeigt erneut, wie schnell alltägliche Konflikte in Wien eskalieren können und wie wichtig schnelle Zeugenhinweise für die Polizei sind.