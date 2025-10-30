Unbekannter will Trafik ausrauben – Mitarbeiterin ruft nach Hilfe

Der Mann hatte die Trafik in den Nachmittagsstunden betreten und soll dabei ein Messer gezogen haben. Die anwesende Mitarbeiterin habe er daraufhin bedroht und Bargeld gefordert, berichtet die Polizei nun. Doch da die Frau der Forderung nicht nachkam und auch noch um Hilfe rief, flüchtete der Unbekannte ohne Beute aus dem Geschäft. Eine umgehend eingeleitete Sofortfahndung verlief daraufhin negativ. Die Polizei erklärt nun, dass der Mann eine dunkle Jacke und eine Jeans mit Löchern trug und eine Glatze hatte. Das Landeskriminalamt hat derweil die Ermittlungen übernommen.