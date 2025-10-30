Skip to content
Ohne Beute musste der Unbekannte wieder von dannen ziehen.
Wien / 9. Bezirk
30/10/2025
Unbekannter will Trafik ausrauben – Mitarbeiterin ruft nach Hilfe

Weil ein unbekannter Mann versuchte, eine Trafik in Wien-Alsergrund Mittwochnachmittag, am 29. Oktober 2025 gegen 15.50 Uhr, auszurauben, wurde die Polizei gerufen. Eine Fahndung verlief negativ.

Der Mann hatte die Trafik in den Nachmittagsstunden betreten und soll dabei ein Messer gezogen haben. Die anwesende Mitarbeiterin habe er daraufhin bedroht und Bargeld gefordert, berichtet die Polizei nun. Doch da die Frau der Forderung nicht nachkam und auch noch um Hilfe rief, flüchtete der Unbekannte ohne Beute aus dem Geschäft. Eine umgehend eingeleitete Sofortfahndung verlief daraufhin negativ. Die Polizei erklärt nun, dass der Mann eine dunkle Jacke und eine Jeans mit Löchern trug und eine Glatze hatte. Das Landeskriminalamt hat derweil die Ermittlungen übernommen.

