©Montage: 5 Minuten/ Артем Константинов/ #132440298/ stock.adobe.com
Bild auf 5min.at zeigt zwei Männer, die aufeinander einprügeln. Im Hintergrund ist ein Polizeiauto zu sehen.
Mehrere Erwachsene und Jugendliche gerieten in Floridsdorf in einen heftigen Streit.
Wien / 21. Bezirk
30/10/2025
Beschimpfungen

Park-Streit ist eskaliert: NS-Äußerungen führen zu Festnahmen

In einer Parkanlage in Wien-Floridsdorf geriet eine Gruppe in Streit. Ein Mann äußerte NS-Gedankengut, verletzte einen Polizisten und wurde festgenommen.

von Andrea Lautmann
1 Minute Lesezeit(181 Wörter)

Am 29. Oktober gegen 21.30 Uhr wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf auf eine Auseinandersetzung in der Herchenhahngasse aufmerksam. Mehrere Erwachsene und Jugendliche gerieten in Streit, wobei die Beteiligten trotz Aufforderung nicht zur Ruhe kamen.

Nationalsozialistisches Gedankengut

Ein 35-jähriger Mann deutscher Staatsbürgerschaft äußerte während des Streits nationalsozialistisches Gedankengut in Richtung der Jugendlichen. Die Beamten nahmen ihn daraufhin vorläufig fest.

Polizist verletzt

Während der Festnahme schlug der 35-Jährige einem Beamten mit dem Ellbogen ins Gesicht. Trotz der Polizeipräsenz kam es zu erneuten Pöbeleien und Beschimpfungen, sodass weitere Einsatzkräfte nachgefordert werden mussten.

Jugendliche und Begleiter angezeigt

Zwei 14-jährige Jugendliche aus Österreich waren ebenfalls am Raufhandel beteiligt und wurden angezeigt. Auch zwei Bekannte des 35-Jährigen (28 und 36 Jahre, österreichische Staatsbürger) erhielten Anzeigen wegen Beteiligung an der Auseinandersetzung.

Polizei klärt Sachverhalt

Die Polizei trennte die streitenden Personen und stellte die Situation unter Kontrolle. Der Vorfall zeigt erneut, wie schnell Meinungsverschiedenheiten in der Öffentlichkeit eskalieren können und wie wichtig schnelles Eingreifen der Sicherheitskräfte ist.

