Einbruch vereitelt: Zwei Festnahmen in Wiener Mehrparteienhaus

In Wien-Neubau wurden gestern Nachmittag ein Mann und eine Frau nach einem versuchten Einbruch festgenommen. Ein aufmerksamer Nachbar hatte die Polizei alarmiert.

Ein 30-jähriger Österreicher und seine 40-jährige Freundin aus Bosnien-Herzegowina sollen eine Fensterscheibe eingeschlagen und versucht haben, in eine Wohnung einzusteigen.

Am 29. Oktober gegen 15 Uhr wurden Polizeibeamte in Wien-Neubau zu einem Wohnungs-versuchseinbruch gerufen. Ein 30-jähriger Österreicher und seine 40-jährige Freundin aus Bosnien-Herzegowina sollen eine Fensterscheibe eingeschlagen und versucht haben, in eine Wohnung einzusteigen.

Nachbar bemerkt Tat

Ein aufmerksamer Nachbar beobachtete das Geschehen und alarmierte sofort die Polizei. Durch das schnelle Eingreifen der Beamten konnte der Mann mit Schnittverletzungen an den Händen im Innenhof gestellt werden, während die Frau in der Wohnung festgehalten wurde.

Vorläufige Festnahmen

Beide Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Polizei prüft nun, ob weitere Straftaten im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen.

Sicherheit in Wohnanlagen

Der Fall zeigt, wie wichtig Aufmerksamkeit in Wohnanlagen ist. Nachbarn können durch schnelle Meldung an die Polizei dazu beitragen, dass Einbrüche verhindert und Täter unmittelbar festgenommen werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.10.2025 um 13:38 Uhr aktualisiert