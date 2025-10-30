Schwerer Raub in Wien-Favoriten: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Brutaler Angriff am Keplerplatz: Vier Männer sollen einen 41-Jährigen überfallen und verletzt haben. Die Polizei konnte einen Verdächtigen festnehmen – er trug die Beute bei sich.

In der Nacht auf Donnerstag, gegen 00.15 Uhr, wurden Polizisten zum Keplerplatz in Wien-Favoriten gerufen. Zunächst ging man von einer Rauferei aus – doch schnell stellte sich heraus, dass es sich um einen schweren Raub handelte. Ein 41-jähriger Mann wurde laut ersten Erhe-bungen von vier Unbekannten angesprochen, die ihm Suchmittel anboten. Als er ablehnte, sollen die Männer plötzlich auf ihn losgegangen sein.

Opfer mit Glasflasche verletzt und beraubt

Die mutmaßlichen Täter schlugen auf den Mann ein und verletzten ihn mit einer abge-brochenen Glasflasche. Anschließend raubten sie ihm sein Handy und die Fahrzeugschlüssel. Das Opfer erlitt Schnittwunden und wurde vom Rettungsdienst erstversorgt, bevor es ins Krankenhaus gebracht wurde.

Verdächtiger kurz darauf gefasst

Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung gelang der Polizei rasch ein Erfolg: In der Columbusgasse wurde ein 42-jähriger marokkanischer Staatsbürger angehalten. Der Mann hatte die Fahrzeugschlüssel des Opfers bei sich und wies selbst Schnittverletzungen an den Händen auf. Er wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd. Nach den drei noch flüchtigen Mittätern wird gefahndet.