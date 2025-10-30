Rapid gegen Sturm: Sicherheitszone beim Spiel im Allianz Stadion

Am 2. November trifft Rapid Wien auf Sturm Graz. Rund um das Allianz Stadion gilt ein Sicherheitsbereich – die Polizei warnt vor Verkehrsbehinderungen und appelliert an Fans.

Am Sonntag, dem 2. November 2025, steigt im Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf das Bundesliga-Duell SK Rapid Wien gegen SK Sturm Graz. Das Spiel sorgt bereits im Vorfeld für großes Interesse – und besondere Sicherheitsmaßnahmen. Zwischen 10 und 24 Uhr gilt rund um das Stadion in 1140 Wien ein behördlich festgelegter Sicherheitsbereich. Die Polizei bittet Besucher, die Hinweise vor Ort zu beachten und Anordnungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten.

Polizei rechnet mit regem Andrang

Das Traditionsduell zieht erfahrungsgemäß tausende Fans beider Lager an. Um einen sicheren Ablauf zu gewährleisten, werden verstärkt Polizeikräfte im Einsatz sein. Auch rund um die An- und Abreise wird mit erhöhtem Verkehrsaufkommen gerechnet. Die Polizei empfiehlt daher, frühzeitig anzureisen, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen und das Gebiet rund um das Stadion großräumig zu umfahren, sofern kein Spielbesuch geplant ist.

Infos zum Sicherheitsbereich online abrufbar

Details zu den betroffenen Straßen, Sperren und Zufahrtsregelungen sind auf der Website der Wiener Polizei abrufbar. Dort findet sich auch die vollständige Verordnung zum Sicherheitsbereich. Wer in der Nähe des Stadions wohnt oder dort unterwegs ist, sollte sich vorab informieren, um Verzögerungen und Einschränkungen zu vermeiden.

Gemeinsam für ein faires Fußballfest

Die Polizei appelliert an beide Fanlager, den sportlichen Wettbewerb in den Vordergrund zu stellen und Provokationen zu vermeiden. Ziel sei ein sicheres, friedliches Fußballfest für alle Besucherinnen und Besucher.