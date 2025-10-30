Halloween 2025: Polizei kündigt scharfe Kontrollen in Wien an

Am 31. Oktober 2025 steht Wien wieder im Zeichen von Halloween – mit Verkleidungen, Feiern und so manchem Streich. Damit die Nacht friedlich bleibt, setzt die Landes-polizeidirektion Wien auch heuer auf umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen. Zahlreiche Beamte sind im gesamten Stadtgebiet unterwegs, um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Ziel ist es, die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten und mögliche Zwischenfälle frühzeitig zu verhindern.

Pyrotechnik im Visier der Polizei

Ein besonderer Schwerpunkt liegt laut Polizei auf dem Ankauf und der Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen. Immer wieder kommt es in der Halloween-Nacht zu gefährlichen Zwischenfällen durch Feuerwerkskörper, die in der Stadt nicht erlaubt sind. Daher werden gezielte Kontrollen durchgeführt, um den illegalen Verkauf und Gebrauch von Pyro-technik zu unterbinden. Die Polizei weist darauf hin, dass der unsachgemäße Umgang mit solchen Gegenständen Verletzungen und hohe Strafen nach sich ziehen kann.

Wenn Streiche zur Straftat werden

Nicht jeder „harmlose“ Halloween-Streich bleibt im gesetzlichen Rahmen. Wer etwa Häuser, Autos oder Briefkästen beschädigt oder beschmiert, begeht Sachbeschädigung – und riskiert eine Anzeige. Die Polizei kündigt an, bei solchen Delikten konsequent einzuschreiten. Ziel sei es, den Spaß an Halloween zu ermöglichen, ohne dass andere zu Schaden kommen oder Eigentum zerstört wird.

Appell an Verantwortungsbewusstsein

Die Wiener Polizei bittet alle Feiernden, Rücksicht auf Mitmenschen und öffentliche Ein-richtungen zu nehmen. Halloween soll ein fröhliches, aber sicheres Fest bleiben – für Kinder, Familien und Nachtschwärmer gleichermaßen.

Informationen zu Sicherheitsregeln, Pyrotechnik und rechtlichen Hinweisen finden Interessierte auf der Website der Wiener Polizei.